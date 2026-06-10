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Ex-prefeito de Xique-Xique, Reinaldo Braga assume Relações Institucionais do União Brasil Bahia

A nova comissão do partido terá a missão de fortalecer a interlocução do União Brasil com diretórios municipais, poderes públicos, entidades da sociedade civil e demais organizações

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 10 de junho de 2026 às 18:53

Reinaldo Braga e Paulo Azi, presidente do União Brasil na Bahia
Reinaldo Braga e Paulo Azi, presidente do União Brasil na Bahia Crédito: Divulgação

O União Brasil Bahia oficializou a criação da Comissão de Relações Institucionais da legenda no estado e nomeou o ex-prefeito de Xique-Xique, Reinaldo Braga Filho, para presidir o novo colegiado. A medida foi publicada em ato assinado pelo presidente estadual do partido, o deputado federal Paulo Azi.

A nova comissão terá a missão de fortalecer a interlocução do União Brasil com diretórios municipais, poderes públicos, entidades da sociedade civil e demais organizações, ampliando a articulação institucional da legenda em toda a Bahia.

Ao comentar a nomeação, Paulo Azi destacou a trajetória política e a capacidade de articulação de Reinaldo Braga Filho.

“Reinaldo tem uma larga experiência na vida pública e conhece de perto a realidade dos municípios baianos. Tenho convicção de que sua experiência política vai contribuir para aproximar ainda mais o partido das bases, fortalecendo o diálogo com as lideranças e ampliando a presença do União Brasil em toda a Bahia”, afirmou.

Ao agradecer a confiança da direção estadual, Reinaldo Braga Filho disse que pretende atuar para aproximar ainda mais o partido das lideranças e da população baiana.

“Recebo essa missão com muita responsabilidade e gratidão. O União Brasil tem um papel fundamental no presente e no futuro da Bahia, e vamos trabalhar para fortalecer o diálogo com nossos diretórios municipais, lideranças políticas, instituições e a sociedade civil. Nosso objetivo é ampliar a presença do partido em todas as regiões do estado, construindo pontes e fortalecendo relações em defesa dos interesses dos baianos”, declarou.

A criação da Comissão de Relações Institucionais ocorre em um momento de reorganização e fortalecimento das estruturas partidárias do União Brasil na Bahia. Segundo o ato, o mandato dos integrantes acompanhará o período de vigência da atual Comissão Executiva Estadual do partido, salvo casos de renúncia ou destituição formal. A expectativa da legenda é ampliar a integração entre as lideranças municipais e a direção estadual, fortalecendo a presença do partido em diferentes regiões do estado.

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