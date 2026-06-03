POLÍTICA

ACM Neto defende fim da taxa de esgoto para moradores sem acesso ao serviço

A declaração do pré-candidato ao governo da Bahia foi feita nesta terça-feira (2), em Jacobina, durante o movimento “Sua voz é nossa voz”

Pombo Correio

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:14

ACM Neto durante o movimento “Sua voz é nossa voz” Crédito: Divulgação

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) afirmou que, se eleito, pretende determinar já no primeiro dia de gestão que a Embasa deixe de cobrar a taxa de esgoto de moradores que não têm acesso ao serviço. A proposta prevê que residentes de ruas e bairros sem rede de esgotamento sanitário sejam isentos da cobrança.

“No decreto do primeiro dia de governo, eu vou determinar que a Embasa não cobre taxa de esgoto de quem não tem acesso a esse serviço. Eu quando fui prefeito de Salvador sofri (com a Embasa). Porque eles chegavam, a gente fazia o recapeamento de uma rua, calçava a rua, logo depois, às vezes era 24 horas depois, parecia pirraça, eles chegavam e abriam a rua toda de volta. E o pior, abriam e deixavam lá. E a prefeitura que se virasse”, disse.

A declaração de ACM Neto foi feita nesta terça-feira (2), em Jacobina, durante o movimento “Sua voz é nossa voz”, quando ouviu relatos de moradores sobre falhas no atendimento e problemas relacionados aos serviços prestados pela Embasa no interior do estado.

Ainda no evento, o pré-candidato defendeu mudanças no sistema de atendimento à saúde no estado e afirmou que casos graves não podem ficar presos à fila da regulação.

“A verdade é que falta assistência à saúde no interior da Bahia. Faltam UTIs, faltam leitos hospitalares, faltam clínicas para fazer consultas e exames. Falta atendimento na saúde no interior do nosso estado. ‘Ah Neto, será que tem solução? Ou qualquer um que se eleja vai ser a mesma coisa?’ Eu quero dizer a vocês que tem solução sim. Não é uma só, são algumas soluções”, ressaltou.

Segundo Neto, a primeira solução é aumentar a quantidade de hospitais regionais no interior, hospitais de média e alta complexidade, hospitais com leitos de UTI, equipamentos modernos e profissionais preparados para garantir a assistência.

“Segunda coisa importante: quando houver uma necessidade emergencial, a pessoa teve um infarto, a pessoa sofreu um acidente com politraumatismo, a pessoa teve um AVC, nestes casos, não pode existir regulação, não pode ter fila, tem que ter atendimento imediato. E para isso é fundamental unidades de urgência e emergência que funcionem 24 horas no interior”, afirmou ele.