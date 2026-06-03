POLÍTICA

Porta de acesso aos programas sociais: para que serve o NIS e como descobrir o número pelo CPF

Registro de 11 dígitos funciona como chave para receber benefícios

Matheus Marques

Publicado em 3 de junho de 2026 às 12:32

Porta de acesso aos programas sociais, NIS é a chave para adentrar benefícios sociais. Crédito: Foto: Ilustração/IA

O Número de Identificação Social (NIS) funciona como uma espécie de chave de segurança para o trabalhador e para o cidadão que necessita acessar as políticas públicas e os programas de transferência de renda no Brasil. Gerado por um cadastro do governo federal, esse registro de 11 dígitos tem como principal objetivo identificar o trabalhador informal, o beneficiário de projetos sociais e o segurado de programas públicos, permitindo que os órgãos federais cruzem dados para a concessão de auxílios e benefícios trabalhistas.

Compreender a utilidade dessa numeração e saber onde localizá-la de forma rápida é essencial para evitar bloqueios ou atrasos no recebimento de direitos como o Bolsa Família ou o seguro-desemprego. O processo de consulta foi totalmente digitalizado e pode ser feito inteiramente de casa, exigindo apenas o número do CPF do titular.

Orçamento 2026 tem risco de R$ 80 bilhões que ameaça a dívida pública e os programas sociais 1 de 4

A diferença prática entre NIS, PIS e NIT

Uma das principais dúvidas dos cidadãos na hora de preencher formulários públicos ou buscar benefícios reside na semelhança entre diferentes siglas de identificação. Na prática, a sequência numérica de 11 dígitos é rigorosamente a mesma para o NIS, o PIS e o PASEP, mudando apenas a forma como o registro é gerado e qual é a sua finalidade inicial:

O Número de Identificação Social (NIS) é gerado pela Caixa Econômica Federal a partir de um cadastro social feito por prefeituras (via CadÚnico) ou por órgãos governamentais. Ele é voltado para pessoas que não possuem vínculo formal de emprego (carteira assinada), mas que são beneficiárias de programas de assistência social.

Já o Programa de Integração Social (PIS) é a mesma numeração, mas sua ativação ocorre quando o cidadão ganha seu primeiro emprego de carteira assinada em uma empresa do setor privado. É o canal que dá direito ao Abono Salarial, por exemplo.

O Número de Identificação do Trabalhador (NIT) é mais um registro criado diretamente junto ao INSS para os trabalhadores autônomos e contribuintes individuais que nunca tiveram carteira assinada e não fazem parte de programas sociais, servindo para o recolhimento das parcelas da previdência.

Para que serve no dia a dia do cidadão

O NIS é uma exigência obrigatória para a validação de uma série de benefícios e garantias legais. Sem esse número o cidadão perde o acesso a direitos fundamentais, como por exemplo:

Programas de transferência de renda: é por meio do NIS que o governo identifica as famílias beneficiárias do Bolsa Família e organiza o calendário de pagamentos mensais, que é dividido justamente de acordo com o último dígito do número de cada titular.

Benefícios e subsídios tarifários: o número é indispensável para solicitar a inscrição na Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede descontos de até 65% na conta de luz para famílias de baixa renda, e para obter a isenção de taxas de inscrição em concursos públicos federais e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Direitos trabalhistas e FGTS: o NIS é utilizado no recolhimento do FGTS pelas empresas e funciona como o identificador do trabalhador para o recebimento do seguro-desemprego em caso de dispensa sem justa causa.

Recolhimento previdenciário: garante que as contribuições feitas ao INSS fiquem vinculadas corretamente ao histórico do cidadão, assegurando o tempo de contribuição para futuras aposentadorias e auxílios-doença.

Como consultar o número utilizando o CPF