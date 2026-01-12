Seguro-desemprego é reajustado; veja novos valores e quem tem direito

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 21:51
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgou, nesta segunda-feira (12), a atualização da tabela anual para o cálculo dos valores de pagamento do benefício do seguro-desemprego. Os novos valores tem vigência a partir do último domingo (11).
Com a atualização, nenhum benefício poderá ser inferior ao salário mínimo vigente, atualmente fixado em R$ 1.621,00. Já o teto para o seguro-desemprego ficou em R$ 2.518,65.
O reajuste do benefício considerou a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2025, o acumulado dos 12 meses anteriores ao reajuste foi de 3,90%.
Confira a tabela completa:
Basta fazer a solicitação nas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTEs), no Sistema Nacional de Emprego (SINE), pelo portal GOV.BR ou por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital.