Concurso do IBGE: veja o que já se sabe sobre a seleção para mais de 39 mil vagas

Monique Lobo
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 21:21
Desde o anúncio da autorização do Governo Federal para a contratação de 39.108 profissionais para reforçar as equipes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), muita gente aguarda mais detalhes sobre o concurso. O edital ainda não foi divulgado, mas já dá pra adiantar algumas informações sobre o certame.
IBGE vai ter 39 mil vagas
As vagas vão ser distribuídas em oito funções diferentes. A maioria das oportunidades, no entanto, são para o cargo de recenseador, que é responsável pela coleta de informações para o IBGE, que vai contar com 27.330 vagas.
Os profissionais vão atuar em dois levantamentos nacionais: o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e o Censo da População em Situação de Rua.
Confira a lista completa do número de vagas?
Analista Censitário: 1.020
Recenseador: 27.330
Agente Censitário Supervisor: 4.143
Agente Operacional Regional: 1.286
Agente Censitário Regional: 1.286
Agente Censitário Administrativo: 1.432
Agente Censitário de Informática: 1.446
Agente Censitário de Qualidade: 1.165
A data ainda não foi divulgada. O instituto tem seis meses, contados a partir da publicação da autorização do governo, para apresentar o edital. Esse prazo se encerra no mês de maio.
As remunerações e demais condições de trabalho serão definidas pelo IBGE, em conformidade com as normas legais em vigor. De acordo com a portaria de autorização do concurso, os custos das contratações serão cobertos pelo orçamento do próprio instituto, classificados como “Outras Despesas Correntes”, e estarão condicionados à apresentação de declaração de adequação orçamentária e financeira.