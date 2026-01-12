Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Concurso do IBGE: veja o que já se sabe sobre a seleção para mais de 39 mil vagas

Ao todo, o certame vai oferecer 39.108 vagas para oito funções no instituto

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 21:21

IBGE
Maior parte das oportunidades são para o cargo de recenseador  Crédito: Tania Rego/Agencia Brasil

Desde o anúncio da autorização do Governo Federal para a contratação de 39.108 profissionais para reforçar as equipes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), muita gente aguarda mais detalhes sobre o concurso. O edital ainda não foi divulgado, mas já dá pra adiantar algumas informações sobre o certame.

IBGE vai ter 39 mil vagas

Censo do IBGE por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Censo do IBGE por Acervo / IBGE
Censo do IBGE por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Censo do IBGE por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Censo do IBGE por Tania Rego/Agencia Brasil
Censo do IBGE por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Censo do IBGE por Reprodução I Instagram
1 de 7
Censo do IBGE por Tânia Rêgo/Agência Brasil

Quais são os cargos?

As vagas vão ser distribuídas em oito funções diferentes. A maioria das oportunidades, no entanto, são para o cargo de recenseador, que é responsável pela coleta de informações para o IBGE, que vai contar com 27.330 vagas.

Os profissionais vão atuar em dois levantamentos nacionais: o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e o Censo da População em Situação de Rua.

Confira a lista completa do número de vagas?

Analista Censitário: 1.020

Recenseador: 27.330

Agente Censitário Supervisor: 4.143

Agente Operacional Regional: 1.286

Agente Censitário Regional: 1.286

Agente Censitário Administrativo: 1.432

Agente Censitário de Informática: 1.446

Agente Censitário de Qualidade: 1.165

Quando será publicado o edital?

A data ainda não foi divulgada. O instituto tem seis meses, contados a partir da publicação da autorização do governo, para apresentar o edital. Esse prazo se encerra no mês de maio.

Qual o valor do salário?

As remunerações e demais condições de trabalho serão definidas pelo IBGE, em conformidade com as normas legais em vigor. De acordo com a portaria de autorização do concurso, os custos das contratações serão cobertos pelo orçamento do próprio instituto, classificados como “Outras Despesas Correntes”, e estarão condicionados à apresentação de declaração de adequação orçamentária e financeira.

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre concurso público com mais de mil vagas e salários de até R$ 4,2 mil

Prefeitura abre concurso público com mais de mil vagas e salários de até R$ 4,2 mil

Imagem - Bahia tem concursos públicos com mais de mil vagas imediatas e salários de até R$ 13,2 mil

Bahia tem concursos públicos com mais de mil vagas imediatas e salários de até R$ 13,2 mil

Imagem - Concursos públicos pagam até R$ 32 mil no Brasil; veja ranking com maiores salários

Concursos públicos pagam até R$ 32 mil no Brasil; veja ranking com maiores salários

Tags:

Vagas Concurso Oportunidade Edital Ibge

Mais recentes

Imagem - Seguro-desemprego é reajustado; veja novos valores e quem tem direito

Seguro-desemprego é reajustado; veja novos valores e quem tem direito
Imagem - O que se sabe sobre caso do PM morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

O que se sabe sobre caso do PM morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
Imagem - Anvisa aprova injeção semestral que previne HIV com eficácia de 100%

Anvisa aprova injeção semestral que previne HIV com eficácia de 100%

MAIS LIDAS

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
01

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Quem era o policial militar morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
02

Quem era o policial militar morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Motorista com camisa estampada 'bebo pra ficar ruim' mata homem atropelado em Salvador
03

Motorista com camisa estampada 'bebo pra ficar ruim' mata homem atropelado em Salvador

Imagem - Influenciador Rafa Martins diz que teve 'relação íntima' com a própria madrasta após conselho de terapeuta
04

Influenciador Rafa Martins diz que teve 'relação íntima' com a própria madrasta após conselho de terapeuta