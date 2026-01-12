OPORTUNIDADE

Concurso do IBGE: veja o que já se sabe sobre a seleção para mais de 39 mil vagas

Ao todo, o certame vai oferecer 39.108 vagas para oito funções no instituto

Monique Lobo

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 21:21

Maior parte das oportunidades são para o cargo de recenseador Crédito: Tania Rego/Agencia Brasil

Desde o anúncio da autorização do Governo Federal para a contratação de 39.108 profissionais para reforçar as equipes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), muita gente aguarda mais detalhes sobre o concurso. O edital ainda não foi divulgado, mas já dá pra adiantar algumas informações sobre o certame.

IBGE vai ter 39 mil vagas 1 de 7

Quais são os cargos?

As vagas vão ser distribuídas em oito funções diferentes. A maioria das oportunidades, no entanto, são para o cargo de recenseador, que é responsável pela coleta de informações para o IBGE, que vai contar com 27.330 vagas.

Os profissionais vão atuar em dois levantamentos nacionais: o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e o Censo da População em Situação de Rua.

Confira a lista completa do número de vagas?

Analista Censitário: 1.020

Recenseador: 27.330

Agente Censitário Supervisor: 4.143

Agente Operacional Regional: 1.286

Agente Censitário Regional: 1.286

Agente Censitário Administrativo: 1.432

Agente Censitário de Informática: 1.446

Agente Censitário de Qualidade: 1.165

Quando será publicado o edital?

A data ainda não foi divulgada. O instituto tem seis meses, contados a partir da publicação da autorização do governo, para apresentar o edital. Esse prazo se encerra no mês de maio.

Qual o valor do salário?