Confira 15 concursos com salários de até R$ 23 mil que recebem inscrições até esta semana

Há vagas para todos os níveis, com remuneração a partir de R$ 9,5 mil

Larissa Almeida

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 21:34

Sefaz-RN tem concurso aberto com salários de R$ 13,2 mil Crédito: Reprodução

Candidatos que buscam estabilidade no serviço público devem ficar atentos aos prazos desta semana, já que diversos concursos públicos em todo o país estão com inscrições prestes a ser encerradas. As seleções reúnem oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com vagas em diferentes áreas e em órgãos municipais, estaduais e federais. Os salários iniciais são atrativos e podem chegar a R$ 23 mil, a depender do cargo. O levantamento reúne informações sobre prazos de inscrição, valores das taxas e cargos disponíveis em cada certame. Diante da proximidade do encerramento das inscrições, a recomendação é redobrar a atenção aos editais. Confira as oportunidades abaixo:

1) Prefeitura de Jardim (CE)

Vagas na Secretaria Municipal de Saúde: Técnico de Enfermagem (3 vagas); Técnico em Saúde Bucal (1 vaga); Assistente Social (1 vaga); Educador Físico (3 vagas); Enfermeiro (1 vaga); Enfermeiro PSF (1 vaga); Farmacêutico (2 vagas); Fisioterapeuta EMAD (1 vaga); Fisioterapeuta EMULT NASF (5 vagas); Fonoaudiólogo (2 vagas); Médico (1 vaga); Médico Ginecologista (1 vaga); Médico Pediatra (1 vaga); Médico Psiquiatra (1 vaga); Médico PSF (1 vaga); Nutricionista (2 vagas); Odontólogo (1 vaga); Psicólogo (4 vagas) e Terapeuta Ocupacional (1 vaga)

Vagas na Secretaria Municipal de Educação: Cozinheiro (3 vagas); Vigilante (2 vagas); Motorista Categoria D (4 vagas); Assistente Social (1 vaga); Professor Fundamental II Ciências da Natureza (1 vaga); Professor Fundamental II Ciências Humanas (2 vagas); Professor Fundamental II Matemática (3 vagas); Professor Fundamental II Português (3 vagas); Professor Pedagogo/Educação Infantil/Fundamental I 1º ao 5º Ano (28 vagas); Psicólogo (1 vaga) e Psicopedagogo (2 vagas)

Vagas no Hospital Municipal: Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga); Cozinheiro (1 vaga); Técnico de Enfermagem (16 vagas); Enfermeiro Plantonista (7 vagas) e Médico Plantonista (7 vagas)

Vagas Secretaria Municipal de Administração: Auxiliar Administrativo (1 vaga) e Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga)

Vaga na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos: Operador de Máquina Pesada (1 vaga)

Vaga na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte: Vigilante (2 vagas)

Salários: R$ 1.518 a R$ 9.595,98

Carga horária: 100 a 200 horas mensais

Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 130

Inscrição e edital: Universidade Patativa

Prazo de inscrição: 13 de janeiro

Prova: 25 de janeiro

2) Prefeitura de Sena Madureira (AC):

Vagas do Edital nº 1: Professor de Educação Infantil - Creche (5 Vagas); Professor de Educação Infantil - Pré-escola (11 Vagas); Professor de Ensino Fundamental I (45 Vagas)

Vagas do Edital nº 2: Cirurgião Dentista (5 Vagas); Enfermeiro (1 Vaga); Médico Clínico Geral (3 Vagas); Médico Veterinário (1 Vaga); Agente Comunitário de Saúde (4 Vagas)

Salários: R$ 3.036,00 a R$ 9.950,00

Carga horária: 25 a 40 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 80

Inscrição e edital: Idib

Prazo de inscrição: 12 de janeiro

Prova: 22 de fevereiro

3) Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná (CR-PR)

Vagas: 1 imediata para Técnico em Informática; 1 cadastro reserva para Assistente Administrativo, Analista de Sistemas e Farmacêutico Fiscal

Salários: R$ 2.993,69 a R$ 10.001,39

Carga horária: 44 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 57 a R$ 60

Inscrição e edital: Quadrix

Prazo de inscrição: 12 de janeiro

Prova: 1º de março

4) Prefeitura de Suzano (SP)

Vagas: Imediatas para Agente de Combate às Endemias (1 vaga), Fonoaudiólogo (2 vagas), Médico Oftalmologista 20h (1 vaga), Médico Urologista 20h (1 vaga);

Cadastro reserva para Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem Plantonista, Oficial de Controle de Animais, Sepultador, Agente Fiscal de Obras, Agente Fiscal de Posturas, Agente Fiscal Sanitário, Auxiliar de Saúde Bucal, Desenhista, Técnico em Laboratório, Técnico em Saúde Bucal, Analista Ambiental, Analista de Rede, Analista de Segurança, Analista de Sistemas, Assistente Jurídico, Biólogo, Biomédico, Engenheiro Ambiental, Fisioterapeuta, Geólogo, Médico Cardiologista 20h, Médico Cirurgião Geral 20h, Médico Clínico Geral Plantonista 24h, Médico Ginecologista 10h, Médico Ginecologista 20h, Médico Neurologista 10h, Médico Neurologista 20h, Médico Pediatra 10h, Médico Pediatra 20h, Médico Pediatra Plantonista 24h, Médico Psiquiatra 20h, Médico Psiquiatra Infantil 20h, Médico Veterinário, Monitor de Atividades Esportivas Lazer e Recreação, Nutricionista e Terapeuta Ocupacional

Salários: R$ 2.793,06 a R$ 10.061,85

Carga horária: 10 a 40 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 58,16 a R$ 101,77

Inscrição e edital: Site Nosso Rumo

Prazo de inscrição: 15 de janeiro

Prova: 8 de fevereiro

5) Fundação Hospital Santa Lydia (FHSL – SP)

Vagas: Auxiliar De Limpeza (1 vaga); Porteiro (1 vaga); Enfermeiro (1 vaga); Médico(a) de Atenção Básica Clínico (1 vaga); Médico(a) de Atenção Básica Ginecologista (1 vaga); Médico(a) de Atenção Básica Ginecologista (1 vaga); Médico(a) de Atenção Básica Pediatra (1 vaga)

Salários: R$ 1.297,04 a R$ 10.965,05

Carga horária: 20 a 40 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 16,82 a R$ 22,62

Inscrição e edital: GL Consultoria

Prazo de inscrição: 14 de janeiro

Prova: 25 de janeiro

6) Fundação Estatal de Atenção à Saúde (FEAS – PR)

Vagas: 153

Assistente Administrativo (51 vagas); Auxiliar de Manutenção Predial; Auxiliar em Saúde Bucal; Cuidador em Saúde (10 vagas); Eletricista; Técnico de Enfermagem (51 vagas); Técnico de Enfermagem Instrumentador Cirúrgico (1 vaga); Técnico de Laboratório (4 vagas); Técnico em Saúde Bucal; Advogado; Cirurgião Dentista; Cirurgião Dentista Endodontista (4 vagas); Contador; Enfermeiro; Enfermeiro Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (1 vaga); Engenheiro Clínico; Fonoaudiólogo (2 vagas); Jornalista; Médico Cardiologista; Médico Cirurgião Coloproctologista (1 vaga); Médico Dermatologista; Médico Diagnóstico por Imagem Ultrassonografia Geral; Médico Endoscopia Digestiva (2 vagas); Médico Gastroenterologista; Médico Gastroenterologista Pediátrico; Médico Geriatra (1 vaga); Médico Ginecologista e Obstetra (1 vaga); Médico Intensivista (1 vaga); Médico Medicina Preventiva e Social (1 vaga); Médico Neurologista Pediátrico (2 vagas); Médico Otorrinolaringologista; Médico Pneumologista (1 vaga); Médico Psiquiatra (6 vagas); Médico Radiologista e Diagnóstico por Imagem (1 vaga); Médico Radiologista e Diagnóstico por Imagem com experiência em Angiotomografia (1 vaga); Musicoterapeuta; Médico Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia (1 vaga); Psicólogo Clínico (5 vagas) e Terapeuta Ocupacional (5 vagas)

Salários: R$ 2.151,57 a R$ 11.323,51

Carga horária: 20 a 40 horas semanais ou 12x36 para médicos

Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 140

Inscrição e edital: Instituto Avalia

Prazo de inscrição: 17h do dia 15 de janeiro

Prova: 8 de fevereiro

7) Prefeitura de Lebon Régis (SC)

Vagas: 60

Vagas do Edital nº 002/2026: Cozinheiro (2 vagas); Servente (2 vagas); Motorista de Ambulância (1 vaga); Oficial Administrativo (2 vagas); Vigia (2 vagas); Recepcionista (3 vagas); Técnico em Enfermagem (6 vagas); Enfermeiro (4 vagas); Fisioterapeuta (1 vaga); Nutricionista (1 vaga); Psicólogo (1 vaga); cadastro reserva para Assistente Social, Farmacêutico e Fonoaudiólogo

Vagas do Edital 003/2026: Agente Comunitário de Saúde Centro (1 vaga); Agente Comunitário de Saúde Doce (1 vaga); Agente Comunitário de Saúde Barra (1 vaga); Agente Comunitário de Saúde Linha Vitória/Conquista Palmares (1 vaga); Agente Comunitário de Saúde Faxinal São Pedro (1 vaga); Agente de Defesa Civil (1 vaga); Agente de Departamento de Compras (1 vaga); Atendente de Consultório Dentário (3 vagas); Oficial Administrativo (2 vagas); Recepcionista (3 vagas); Agente de Combate a Endemias (1 vaga); Fiscal de Tributos (1 vaga); Motorista (2 vagas); Operador Máquinas Pesadas (2 vagas); Operador de Trator Agrícola (1 vaga); Orientador Social 1 (1 vaga); Técnico em Enfermagem (6 vagas); Engenheiro Agrônomo (1 vaga); Assistente Social (2 vagas); Enfermeiro (4 vagas); Orientador Social 2 (1 vaga); Psicólogo (1 vaga); cadastro reserva para Mecânico Especializado, Contador, Farmacêutico, Fiscal de Vigilância Sanitária, Fisioterapeuta, Médico Clínico Geral, Médico Pediatra, Médico Cardiologista, Nutricionista e Odontólogo

Salários: R$ 1.412 a R$ 11.784,55

Carga horária: 20 a 40 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 30 a R$ 80

Inscrição e edital: Prefeitura de Lebon Régis

Prazo de inscrição: 16 de janeiro

Prova: 1º de fevereiro

8) Prefeitura de União do Oeste (SC)

Vagas: Auxiliar de Saúde Bucal (1 vaga); Professor de Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) (1 vaga); Professor de Língua Estrangeira Inglês (1 vaga); Professor de Educação Infantil (1 vaga); Odontólogo (2 vagas); cadastro reserva para Operador de Trator de Esteiras

Salários: R$ 1.291,35 a R$ 12.038,68

Carga horária: 10 a 40 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 100

Inscrição e edital: Fênix Instituto Ltda

Prazo de inscrição: 15 de janeiro

Prova: 18 de janeiro

9) Sefaz – RN

Vagas: 50 vagas para Auditor Fiscal

Salários: R$ 13.283,64

Carga horária: 40 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 200

Inscrição e edital: Cebraspe

Prazo de inscrição: 18h do dia 16 de janeiro

Prova: 21 e 22 de março

10) Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB – BH)

Vagas para cadastro reserva do Edital nº 001/2026 - Médicos: Anestesiologista; Cirurgia Pediátrica; Emergência Pediátrica; Neonatologista; Pediatria; Intensivista Pediátrico; Clínica Geral GCLI; Cirurgia Geral; Emergencista; Intensivista; Neurocirurgião; Neurologia; Radiologia e Diagnóstico por Imagem; Ultrassonografia Geral; Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia; Ortopedista; Urologista; Otorrinolaringologista; Infectologista; Médico do Trabalho; Ginecologia e Obstetrícia

Vagas para cadastro reserva do Edital nº 002/2026: Gerência de Nutrição e Dietética - Nutrição Clínica Hospitalar e Gerência de Nutrição e Dietética - Alimentação Coletiva

Salários: R$ 3.901,12 a R$ 14.655,52

Carga horária: 12 a 40 horas semanais

Taxa de inscrição: Gratuita

Prazo de inscrição: 17h do dia 14 de janeiro

Prova: Avaliação de títulos e experiência profissional

11) Prefeitura de Passos Maia (SC)

Vagas: Agente Comunitário de Saúde (5 vagas); Agente de Combate a Endemias (1 vaga); Arquiteto (1 vaga); Assistente Social (1 vaga); Atendente de Farmácia (1 vaga); Auxiliar Administrativo (1 vaga); Auxiliar de Saúde Bucal (1 vaga); Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga); Auxiliar de Serviços Gerais Escolares (1 vaga); Cirurgião-Dentista (1 vaga); Educador Social (1 vaga); Eletricista Manutenção de Instalações (1 vaga); Enfermeiro (1 vaga); Engenheiro Civil (1 vaga); Farmacêutico (1 vaga); Fiscal de Obras Posturas (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga); Fonoaudiólogo (1 vaga); Gari (1 vaga); Instrutor de Informática (1 vaga); Instrutor de Trabalhos Artesanais (1 vaga); Mecânico de Máquinas Pesadas (1 vaga); Monitor de Creche (1 vaga); Motorista de Veículos Leves (1 vaga); Motorista de Veículos Pesados (1 vaga); Operador de Máquinas (1 vaga); Operador de Máquinas Pesadas (1 vaga); Professor de Arte (1 vaga); Professor de Ciências (1 vaga); Professor de Educação Física (1 vaga); Professor de Educação Infantil (1 vaga); Professor de Inglês (1 vaga); Psicólogo (1 vaga); Técnico em Agropecuária (1 vaga); Técnico em Enfermagem (1 vaga) e Vigia (1 vaga)

Vagas para cadastro reserva: Médico Clínico Geral; Médico Veterinário; Nutricionista; Pedreiro; Terapeuta Ocupacional e Vigilante Sanitário

Salários: R$ 1.518 a R$ 19.681,74

Carga horária: 20 a 40 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 130

Inscrição e edital: Legalle Concursos

Prazo de inscrição: 12 de janeiro

Prova: 31 de janeiro

12) Prefeitura de Cerro Negro (SC)

Vagas: 14 imediatas e cadastro reserva para Auxiliar de Serviços Gerais I Braçal; Auxiliar de Serviços Gerais II Limpeza; Mecânico; Merendeira; Motorista; Operador de Máquina Rodoviária; Operador de Trator Agrícola; Guarda de Patrimônio Público/Vigia; Zelador do Parque de Exposições/Cemitério; Auxiliar Administrativo; Fiscal de Tributos; Monitor de Creche; Monitor Escolar e de Transporte; Operador de Informática; Orientador Social; Técnico Agropecuário; Técnico em Enfermagem; Telefonista/Recepcionista; Agente de Saúde; Assistente Social; Contador; Controlador Interno; Coordenador de Educação Infantil; Enfermeiro da Atenção Básica; Enfermeiro da ESF; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Civil; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Gestor de Projetos; Médico do Programa de Saúde da Família (ESF); Médico Veterinário; Nutricionista; Odontólogo; Professor II – Artes; Professor II Educação Física; Professor II Inglês; Professor II - Anos Iniciais (1º ao 5º ano); Professor II Educação Infantil; Profissional de Apoio; Psicólogo e Técnico Administrativo

Salários: R$ 1.522,14 a R$ 21.107,34

Carga horária: 20 a 40 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 160

Inscrição e edital: Instituto Fênix

Prazo de inscrição: 14 de janeiro

Prova: 24 de janeiro

13) Prefeitura de Antas

Vagas para a Secretaria Municipal de Educação: Agente de Portaria (5 vagas); Arte Educador (2 vagas); Fonoaudiólogo (2 vagas); Neuropediatra (2 vagas); Neuropsicopedagogo (2 vagas); Nutricionista (2 vagas); Professor de Braille (1 vaga); Professor de Dança (1 vaga); Professor de Libras (1 vaga); Professor de Música (2 vagas); Psicomotricista (2 vagas); Psicopedagogo (2 vagas) e Terapeuta Ocupacional (2 vagas)

Vagas para Secretaria Municipal de Saúde: Condutor de Veículo Especial (1 vaga); Enfermeiro 40h (8 vagas); Enfermeiro 44h (1 vaga); Médico Clínico Geral (5 vagas); Odontólogo (8 vagas); Técnico de Enfermagem 40h (15 vagas) e Técnico de Enfermagem 44h (5 vagas)

Salários: R$ 1.621 a R$ 21.400,39

Carga horária: 20 a 40 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 70

Inscrição e edital: IBPTEC

Prazo de inscrição: 15 de janeiro

Prova de títulos: 1º de fevereiro

14) Prefeitura de Amaporã (PR)

Vagas: Cozinheira; Motorista CNH D (1 vaga); Operador de Máquinas; Servente de Limpeza Pública - Masculino; Zeladora (4 vagas); Auxiliar Administrativo (3 vagas); Recepcionista (1 vaga); Técnico de Enfermagem; Técnico em Higiene Dental (1 vaga); Professor (6 vagas); Professor de Artes; Engenheiro Civil; Farmacêutico; Fonoaudiólogo (1 vaga); Médico Clínico Geral (5 vagas); Nutricionista; Odontólogo (1 vaga); Procurador Jurídico; Psicólogo (1 vaga) e Psicopedagogo (1 vaga)]

Salários: R$ 1.777,32 a R$ 22.775,39

Carga horária: 20 a 40 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 100

Inscrição e edital: Fundação Fafipa

Prazo de inscrição: 15 de janeiro

Prova de títulos: 8 de fevereiro

15) Prefeitura de Paraíso das Águas (MS)

Vagas: 159

Vagas imediatas para Atendente de Berçário (10 vagas); Auxiliar de Cozinha (3 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais (16 vagas); Cozinheira (5 vagas); Operador de Máquinas Leves (2 vagas); Operador de Máquinas Pesadas (2 vagas); Operador de Máquinas Pesadas de Grande Porte (Motoniveladora e Escavadeira) (2 vagas); Trabalhador Braçal (5 vagas); Zelador (3 vagas); Auxiliar de Administração (5 vagas); Auxiliar de Mecânico (1 vaga); Mecânico (1 vaga); Motorista de Veículos Leves (2 vagas); Motorista de Veículos Pesados (15 vagas); Recepcionista (4 vagas); Agente de Combate às Endemias (1 vaga); Auxiliar de Saúde Bucal II (2 vagas); Assistente de Administração (5 vagas); Inspetor de Alunos (4 vagas); Técnico em Enfermagem (4 vagas); Técnico em Informática (1 vaga); Técnico em Gesso (1 vaga); Técnico em Radiologia (1 vaga); Agente Comunitário de Saúde (1 vaga); Auxiliar de Saúde Bucal I (1 vaga); Professor de Educação Especial (9 vagas); Professor de História (1 vaga); Professor de Anos iniciais (5 vagas); Professor de Educação Física (7 vagas); Professor de Educação infantil (13 vagas); Professor de Inglês (1 vaga); Professor de Língua Portuguesa (2 vagas); Professor de Matemática (4 vagas); Professor de Artes (1 vaga); Analista de Informática (1 vaga); Assistente Social II (2 vagas); Cirurgião Dentista II (1 vaga); Enfermeiro (1 vaga); Educador Físico II (3 vagas); Farmacêutico (1 vaga); Fonoaudiólogo I (1 vaga); Fonoaudiólogo II (3 vagas); Fisioterapeuta II (2 vagas); Médico Clínico Geral II (1 vaga); Psicólogo II (1 vaga) e Terapeuta Ocupacional (2 vagas)

Vagas para cadastro reserva de Auxiliar de Enfermagem; Técnico em Segurança do Trabalho; Agente de Fiscalização; Arquiteto; Engenheiro Civil e Engenheiro Sanitarista e Ambiental

Salários: R$ 1.664,03 a R$ 23.557,03

Carga horária: 20 a 40 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 90

Inscrição e edital: Fundação Fafipa

Prazo de inscrição: 15 de janeiro