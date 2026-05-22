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Casa de graça? como beneficiários do Bolsa Família e BPC garantem isenção no Minha Casa, Minha Vida

Regra do Ministério das Cidades zera prestações em modalidades específicas e protege o direito do cidadão mesmo em caso de perda do auxílio social.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 22 de maio de 2026 às 21:00

Regra do Ministério das Cidades zera prestações em modalidades específicas
Regra do Ministério das Cidades zera prestações em modalidades específicas Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O sonho da casa própria sem o peso das prestações mensais é uma realidade garantida para uma parcela significativa de famílias em situação de vulnerabilidade. Os cidadãos integrados ao programa Bolsa Família ou que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) têm direito à isenção total de parcelas no Minha Casa, Minha Vida.

As regras vigentes foram estabelecidas pela Portaria nº 1.248 do Ministério das Cidades. O normativo zera a participação financeira dos beneficiários nos contratos vinculados ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), ao Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) e nas linhas de crédito do Minha Casa, Minha Vida Rural,

Minha Casa, Minha Vida

Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
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Unidade habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida por Divulgação
Minha Casa Minha Vida por Divulgação
Minha casa, Minha vida em Salvador por Divulgação
Unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida por Ricardo Stuckert/PR
Minha Casa Minha Vida por Fernando Frazão/Agência Brasil
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Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação

A nova diretriz abriga também projetos de habitação em áreas urbanas.

Direito garantido e a regra de transição

Um dos aspectos mais importantes da legislação protege a autonomia e a evolução financeira das famílias atendidas. Conforme determinação do Ministério das Cidades, o direito à isenção das parcelas não é retirado caso o núcleo familiar deixe de receber o Bolsa Família ou o BPC, garantindo que a conquista do imóvel próprio permaneça assegurada de forma definitiva.

Outro avanço expressivo trazido pelo marco legal foi a reestruturação do tempo de vigência dos financiamentos.

Para o Programa Nacional de Habitação Urbana, o prazo regulamentar exigido para a quitação total das unidades habitacionais foi reformulado. Quem já quitou 60 prestações ganha isenção automática das parcelas restantes

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Inclusão de financiamentos antigos

A determinação legal também alcança os contratos celebrados antes da edição do texto normativo. O benefício retroage para contemplar famílias que já estavam vinculadas ao programa habitacional, desde que estivessem aptas e preenchessem os requisitos de recebimento dos auxílios sociais no período em que a portaria passou a vigorar, em 28 de setembro de 2023.

Essa validação do perfil socioeconômico e o processamento da baixa nas cobranças ocorrem de forma automática sob a supervisão da Caixa Econômica Federal.

Tags:

Minha Casa Minha Vida Governo Federal Bolsa Familia Politica

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