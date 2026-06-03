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PSD reivindica vaga na chapa após Lídice ganhar força para ser suplente de Wagner

Bancada do PSD na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) declarou apoio à indicação do ex-vereador de Salvador Edvaldo Brito para a suplência de Wagner

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 3 de junho de 2026 às 16:04

Edvaldo Brito e Lídice da Mata são apontados como prováveis suplentes de Wagner
Edvaldo Brito e Lídice da Mata são apontados como prováveis suplentes de Wagner Crédito: Valdemiro Lopes/CMS e Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Depois de o nome da deputada federal Lídice da Mata (PSB) ganhar força nos bastidores para ocupar a primeira suplência do senador Jaques Wagner (PT) na eleição de 2026, o PSD passou a reivindicar espaço na chapa majoritária governista. A legenda, liderada na Bahia pelo senador Otto Alencar, ainda não teve nenhum nome confirmado na composição da aliança.

Em nota divulgada nesta terça-feira (2), a bancada do PSD na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) declarou apoio à indicação do ex-vereador de Salvador Edvaldo Brito para a suplência de Wagner.

“Jurista de renome nacional, doutor pela USP, professor emérito da UFBA e imortal da Academia de Letras da Bahia, Edvaldo Brito une intelectualidade e habilidade política, qualidades que valorizam e engrandecem qualquer chapa eleitoral. Sua indicação é um reconhecimento justo a uma vida dedicada à Bahia e ao bem público”, afirma o documento.

Nos bastidores, a possibilidade de Lídice da Mata integrar a chapa de Jaques Wagner como suplente é tratada como cada vez mais provável por aliados do governo. Aliados governistas, entretanto, avaliam que a mudança pode custar caro ao PSB. Sem sua principal liderança na disputa pela Câmara, há quem tema que a legenda não alcance votação suficiente para eleger sequer um deputado federal em 2026.

Por outro lado, caso decida disputar a reeleição para a Câmara dos Deputados, Lídice encontrará um cenário mais competitivo do que em eleições anteriores. Isso porque parte do capital político e do apoio eleitoral de Jaques Wagner, que é alinhado à deputada, tende a ser direcionado ao chefe de gabinete do senador, Lucas Reis (PT), que também pretende concorrer a uma vaga na Câmara Federal em 2026.

Também pré-candidato ao Senado, Rui Costa (PT) já confirmou que o ex-deputado federal Ronaldo Carletto (Avante) será o seu primeiro suplente. 

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