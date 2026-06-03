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João Roma critica aumento de impostos na Bahia e diz que estado perdeu competitividade

A declaração do pré-candidato ao Senado foi feita nesta terça-feira (2), em Jacobina, durante o movimento “Sua voz é nossa voz”

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:33

ACM Neto durante o movimento “Sua voz é nossa voz”
João Roma durante o movimento “Sua voz é nossa voz” Crédito: Divulgação

Pré-candidato ao Senado, João Roma (PL) criticou o aumento da carga tributária promovido pelos governos petistas e afirmou que a Bahia tem perdido competitividade em relação a estados vizinhos.

“(O ex-governador) Rui Costa passou oito anos hospedado no Palácio de Ondina e, quando saiu, deixou de presente para os baianos mais um aumento de ICMS. (O governador) Jerônimo Rodrigues mal sentou na cadeira e, ao ouvir falar da reforma tributária, aumentou novamente o imposto em um dos estados que já cobra a maior carga tributária do Brasil”, declarou.

Segundo Roma, o “excesso de tributos” afasta investimentos e reduz as oportunidades de emprego para a população.

“Qual é a agroindústria que vai escolher a Bahia para investir pagando mais imposto do que em estados como Espírito Santo, Goiás, Sergipe ou Alagoas? Não vem. Enquanto nossos vizinhos avançam, a Bahia fica para trás. Sem investimento, não há geração de emprego nem oportunidade para as pessoas crescerem na vida”, disse.

Para Roma, um eventual governo liderado por ACM Neto (União Brasil) deverá recuperar a capacidade de planejamento do estado e criar um ambiente mais favorável para investimentos. “Precisamos baixar impostos, atrair empresas, estimular a produção e criar oportunidades para a população. A Bahia tem potencial para crescer muito mais do que cresce hoje. O que falta é gestão, planejamento e compromisso com o futuro”, afirmou. 

A declaração de João Roma foi feita nesta terça-feira (2), em Jacobina, durante o movimento “Sua voz é nossa voz”.

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