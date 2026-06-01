CENÁRIO DE GUERRA

ACM Neto vai a local dominado por facção e mostra casas abandonadas após famílias serem expulsas; veja vídeo

Pré-candidato ao governo da Bahia ressalta que as vítimas são famílias de baixa renda que perderam praticamente tudo ao serem forçadas a deixar suas residências

Pombo Correio

Publicado em 1 de junho de 2026 às 14:08

ACM Neto durante visita ao bairro de Narandiba Crédito: Reprodução/Redes sociais

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) publicou nesta segunda-feira (1º) um vídeo nas redes sociais denunciando o avanço do domínio territorial das facções criminosas na capital baiana. Neto esteve, in loco, na Travessa Ubatã, localizada na Avenida Edgard Santos, no bairro de Narandiba, onde dezenas de famílias foram obrigadas a abandonar suas casas após a ocupação da área por uma organização criminosa.

Durante a visita, ACM Neto percorre a rua, entra em imóveis abandonados e mostra marcas de tiros nas paredes, portas perfuradas por disparos, objetos deixados para trás pelos antigos moradores e pichações com as siglas da facção que passou a controlar o local.

Neto afirma que o cenário encontrado é resultado da expansão das facções criminosas e do enfraquecimento da presença do Estado em áreas dominadas pelo crime organizado. “Como vocês podem ver, nós estamos andando e não tem ninguém. Um cenário de guerra. Os moradores tiveram que abandonar as suas casas. Imaginem vocês que aqui vivia uma família, aqui foi construída uma história e hoje está completamente abandonada”, declara.

Ao longo do vídeo, o ex-prefeito ressalta que as vítimas são famílias de baixa renda que perderam praticamente tudo ao serem forçadas a deixar suas residências. “São pessoas pobres. São pessoas que não têm condições de simplesmente deixar sua casa e dizer que vão morar em um lugar melhor. Todo mundo saiu pelo medo, pelo pânico”, relata.

As imagens mostram colchões, mochilas, calçados e outros pertences deixados para trás. Em diversos pontos da travessa, também aparecem inscrições utilizadas pela facção para marcar o controle da área. Neto também chama atenção para a quantidade de marcas de tiros espalhadas pelas residências e muros da localidade.

O ex-prefeito afirma que a situação observada em Narandiba não é um caso isolado e reflete uma realidade cada vez mais presente em diversos bairros de Salvador e municípios do interior baiano. “E vocês pensam que é só aqui em Narandiba? Infelizmente não. A gente ouve todos os dias relatos de várias pessoas sendo obrigadas a abandonar as suas casas em função do terror que o crime organizado e as facções vêm espalhando na nossa cidade”, diz.