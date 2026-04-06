Angelo Coronel declara voto em Flávio Bolsonaro para presidente da República

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Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 6 de abril de 2026 às 13:32
Candidato à reeleição, o senador Angelo Coronel (Republicanos) afirmou, na manhã desta segunda-feira (6), que irá votar no senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República nas eleições deste ano. A declaração foi dada durante entrevista à rádio Antena 1.
“Eu, por ser meu amigo pessoal, meu colega de Senado, não vou deixar de votar num amigo Flávio para votar em outro que não tenho nenhuma relação. É o que vou fazer nas eleições”, disse o parlamentar.
Coronel afirmou ainda não acreditar no peso das lideranças locais na corrida presidencial. “Em eleição presidencial, se engana quem acha que uma liderança local vai influenciar. O povo escolhe por conta própria”, ressaltou.