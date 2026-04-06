POLÍTICA

Angelo Coronel declara voto em Flávio Bolsonaro para presidente da República

A declaração do senador do Republicanos, que é candidato à reeleição no pleito deste ano, foi dada durante entrevista à rádio Antena 1

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 6 de abril de 2026 às 13:32

Senador Angelo Coronel Crédito: Pedro Franca/Agência Senado

Candidato à reeleição, o senador Angelo Coronel (Republicanos) afirmou, na manhã desta segunda-feira (6), que irá votar no senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República nas eleições deste ano. A declaração foi dada durante entrevista à rádio Antena 1.

“Eu, por ser meu amigo pessoal, meu colega de Senado, não vou deixar de votar num amigo Flávio para votar em outro que não tenho nenhuma relação. É o que vou fazer nas eleições”, disse o parlamentar.