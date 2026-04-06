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Angelo Coronel declara voto em Flávio Bolsonaro para presidente da República

A declaração do senador do Republicanos, que é candidato à reeleição no pleito deste ano, foi dada durante entrevista à rádio Antena 1

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 6 de abril de 2026 às 13:32

ComissÃ£o de SeguranÃ§a PÃºblica (CSP) realiza audiÃªncia pÃºblica para debater os violentos ataques a escolas no Brasil. Ã mesa, em pronunciamento, senador Angelo Coronel (PSD-BA).Foto: Pedro Franca/AgÃªncia Senado
Senador Angelo Coronel Crédito: Pedro Franca/Agência Senado

Candidato à reeleição, o senador Angelo Coronel (Republicanos) afirmou, na manhã desta segunda-feira (6), que irá votar no senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República nas eleições deste ano. A declaração foi dada durante entrevista à rádio Antena 1.

“Eu, por ser meu amigo pessoal, meu colega de Senado, não vou deixar de votar num amigo Flávio para votar em outro que não tenho nenhuma relação. É o que vou fazer nas eleições”, disse o parlamentar.

Coronel afirmou ainda não acreditar no peso das lideranças locais na corrida presidencial. “Em eleição presidencial, se engana quem acha que uma liderança local vai influenciar. O povo escolhe por conta própria”, ressaltou. 

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