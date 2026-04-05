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ACM Neto e Coronel participam de primeiro evento no interior após lançamento da chapa

Evento marcou a primeira agenda no interior do estado após a apresentação oficial da chapa de oposição

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 5 de abril de 2026 às 20:53

ACM Neto e Angelo Coronel no evento do
ACM Neto e Angelo Coronel durante evento no interior do estado Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) participou neste sábado (4) da tradicional Pascoareta, no município de Pé de Serra, ao lado da prefeita Zeide da Farmácia (União Brasil). O evento marcou a primeira agenda no interior do estado após a apresentação oficial da chapa de oposição, realizada na última semana em Feira de Santana, durante ato conduzido pelo prefeito Zé Ronaldo de Carvalho (União Brasil).

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A atividade reuniu também o senador Angelo Coronel (Republicanos), pré-candidato à reeleição, além do deputado federal Paulo Azi (União Brasil), do ex-prefeito de Pé de Serra Antonio Joilson, de vereadores e outras lideranças políticas da região. A Pascoareta é uma é manifestação cultural que teve início em 1939 e conta com elementos religiosos e populares, com expressiva participação da população local e de municípios da região.

“Muito feliz de hoje estar aqui em Pé de Serra, essa cidade que me acolheu desde o começo da minha trajetória política, desde os primeiros passos que dei na minha vida pública”, declarou Neto.

Chapa de ACM Neto será anunciada na segunda-feira (30)

ACM Neto e Zé Cocá durante anúncio em Jequié por Divulgação
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ACM Neto e Zé Cocá durante anúncio em Jequié por Divulgação

A prefeita Zeide da Farmácia reforçou sua confiança no projeto liderado por ACM Neto para a Bahia. “Não tenho dúvidas de que será o nosso governador a partir do dia 1º de janeiro”, disse ela.

Durante a programação, um dos movimentos políticos que chamou atenção foi o anúncio de apoio a ACM Neto do ex-vice-prefeito de Pé de Serra pelo PT Antonio de Pedro. A adesão ocorre em meio ao processo de consolidação da chapa oposicionista no estado.

A participação na Pascoareta ocorre poucos dias após o evento em Feira de Santana, quando foi apresentada a composição da chapa encabeçada por ACM Neto, tendo como pré-candidato a vice-governador o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), e como pré-candidatos ao Senado o próprio Angelo Coronel e o ex-ministro João Roma (PL).

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