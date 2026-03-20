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Deputado sai em defesa de Zé Cocá e critica postura de Rui Costa

Leur Lomanto Júnior ressaltou que Zé Cocá é um “gestor legitimado pelo voto, com ampla aprovação popular, e que tem independência para tomar suas posições políticas”

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 20 de março de 2026 às 21:04

Deputado federal Leur Lomanto Júnior e o prefeito Zé Cocá
Deputado federal Leur Lomanto Júnior e o prefeito Zé Cocá Crédito: Divulgação

O deputado federal Leur Lomanto Júnior (União Brasil) saiu em defesa, nesta sexta-feira (20), do prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), e rebateu as críticas do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).

“Isso é típico do PT. Até pouco tempo, cortejavam o prefeito Zé Cocá e exaltavam a gestão que ele realiza em Jequié. O prefeito foi reeleito com 92% dos votos, o que mostra o reconhecimento da população. Além disso, sempre deixou claro que não tratou de política ou eleição com outras lideranças, algo que, inclusive, já foi reconhecido pelo próprio governador”, ressaltou.

Durante um evento nesta sexta-feira, Rui Costa chamou o prefeito de “ingrato”. A cúpula do PT, incluindo o governador Jerônimo Rodrigues, esperava que Zé Cocá apoiasse o grupo governista. No entanto, a tendência é que o prefeito de Jequié caminhe com o pré-candidato ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo governo da Bahia neste ano.

Leur Lomanto ressaltou que Zé Cocá é um “gestor legitimado pelo voto, com ampla aprovação popular, e que tem independência para tomar suas posições políticas”.

“O que deve estar acima de qualquer disputa é o compromisso com Jequié. Causa estranheza esse tipo de crítica, especialmente por parte de quem, até pouco tempo, reconhecia os avanços da gestão em Jequié. No mais, parece mais choro de perdedor”, enfatizou.

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