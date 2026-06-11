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É possível alugar ou vender o imóvel do Minha Casa, Minha Vida?

Comercialização irregular pode levar à perda do benefício e exigência de devolução de subsídios ao governo; veja como agir dentro da lei

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 11 de junho de 2026 às 05:51

Minha Casa, Minha Vida: entenda quando é permitido vender ou alugar o imóvel e quais são os riscos de perder benefícios do programa.
Minha Casa, Minha Vida: entenda quando é permitido vender ou alugar o imóvel e quais são os riscos de perder benefícios do programa Crédito: Ilustração, IA

Conquistar a casa própria pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV) é um dos principais objetivos de milhões de famílias brasileiras. Mas, depois da entrega das chaves, uma dúvida costuma surgir com frequência. É possível vender ou alugar o imóvel financiado pelo programa?

Em quais situações é permitido repassar o imóvel

A resposta depende da faixa de renda em que o beneficiário foi enquadrado, das condições previstas no contrato e da situação do financiamento. Embora a negociação seja permitida em determinadas situações, o programa define regras para evitar a especulação imobiliária e garantir que os subsídios públicos continuem cumprindo sua finalidade social.

Minha Casa, Minha Vida

Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Unidade habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida por Divulgação
Minha Casa Minha Vida por Divulgação
Minha casa, Minha vida em Salvador por Divulgação
Unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida por Ricardo Stuckert/PR
Minha Casa Minha Vida por Fernando Frazão/Agência Brasil
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Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação

Em alguns casos, a venda só pode acontecer após a quitação do imóvel. Em outros, a transferência pode ser autorizada antes do fim do financiamento, desde que sejam observadas as exigências da Caixa Econômica Federal e da lei vigente.

Restrições e prazos variam de acordo com o ganho da família

As restrições costumam ser mais rigorosas para as famílias contempladas nas faixas destinadas à população de menor renda.

Nas Faixas 1 e 2, a venda ou locação do imóvel geralmente depende da quitação integral do contrato. Segundo as regras do programa, o objetivo é impedir que moradias subsidiadas sejam usadas como forma de investimento ou geração de renda.

Existem situações excepcionais, porém. Casos de transferência profissional para outra cidade, por exemplo, podem permitir a locação do imóvel, desde que tenha autorização prévia da Caixa.

Segundo a APURE, especialistas em direito imobiliário alertam que alugar o imóvel sem comunicar a instituição financeira pode gerar consequências contratuais, incluindo a exigência de devolução dos benefícios recebidos e a antecipação da dívida.

Já nas Faixas 3 e 4, que atendem famílias com renda mais elevada, as regras são mais flexíveis. Nesses casos, o imóvel pode ser vendido antes da quitação, desde que o saldo devedor seja quitado ou transferido ao comprador mediante aprovação de um novo financiamento.

Venda antecipada pode obrigar o morador a devolver o desconto

Mesmo quando a transferência é autorizada, o proprietário deve ficar atento aos custos envolvidos na operação.

Pelas normas do programa, a venda realizada antes de cinco anos da contratação pode resultar na devolução proporcional dos subsídios concedidos pelo governo federal. O cálculo leva em consideração o período restante para completar os 60 meses previstos nas regras do benefício.

Além disso, o novo comprador não herda as condições especiais concedidas ao beneficiário original e passa a seguir as regras de financiamento vigentes no mercado.

Para formalizar a negociação, é necessário atualizar a documentação junto à Caixa e registrar a transferência no cartório de imóveis.

Minha Casa, Minha Vida registra recorde de contratos no país

Relançado pelo governo federal em 2023, o Minha Casa, Minha Vida atravessa uma nova fase de crescimento.

Dados do Ministério das Cidades indicam que o programa já ultrapassou a marca de 2 milhões de moradias contratadas. O ritmo atual é de quase 80 mil novas contratações por mês, e a meta do governo é alcançar 3 milhões de unidades até o fim de 2026.

Parte significativa dos recursos utilizados vem do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Segundo o Conselho Curador do FGTS, foram destinados R$ 144,5 bilhões para habitação, com foco especialmente nas famílias de baixa renda.

O programa também recebe recursos do Orçamento Geral da União (OGU) para subsidiar os contratos das faixas mais populares. Atualmente, o Minha Casa, Minha Vida está presente em cerca de 86% dos municípios brasileiros, de acordo com dados da Casa Civil.

Novos limites de renda facilitam o acesso ao financiamento

Nos últimos anos, o governo federal atualizou os limites de renda e os valores máximos dos imóveis financiados para acompanhar a inflação e a valorização do mercado imobiliário.

Hoje, a Faixa 1 contempla famílias com renda mensal de até R$ 2.850. A Faixa 2 atende quem recebe até R$ 4.700 por mês. Já a Faixa 3 alcança famílias com renda de até R$ 8.600 mensais, enquanto a Faixa 4 foi criada para rendas de até R$ 12 mil.

Dependendo da localidade e da modalidade de contratação, o valor máximo dos imóveis financiados pode chegar a R$ 500 mil.

O passo a passo para negociar o bem e de forma regular

Antes de colocar o imóvel à venda ou firmar um contrato de locação, a recomendação é consultar as condições específicas do financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Especialistas destacam que cada contrato pode ter cláusulas próprias relacionadas à transferência, ao uso do imóvel e à manutenção dos benefícios concedidos pelo programa.

Verificar essas regras previamente ajuda a evitar problemas como devolução de subsídios, cobrança antecipada da dívida, dificuldades para registrar a transferência e até questionamentos futuros sobre a validade da negociação.

Com o avanço do Minha Casa, Minha Vida e o aumento do número de famílias atendidas, entender essas exigências se tornou essencial para quem pretende mudar de cidade, trocar de imóvel ou reorganizar a vida financeira sem correr riscos jurídicos.

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