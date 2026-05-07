POLÍTICA

Neto critica governo Jerônimo após a Bahia registrar mais mortes que guerra na Ucrânia: 'Isso não é normal'

A Bahia registrou mais de 19 mil assassinatos entre 2022 e 2024, conforme dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública

Pombo Correio

Publicado em 7 de maio de 2026 às 15:02

Ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, voltou a criticar a segurança pública na Bahia e afirmou que o estado já registrou mais mortes do que a guerra entre Rússia e Ucrânia nos últimos quatro anos.



Em vídeo divulgado nas redes sociais, ACM Neto comparou os números de assassinatos na Bahia com os dados de civis mortos no conflito europeu. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 15 mil civis morreram em quatro anos da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Já a Bahia registrou mais de 19 mil assassinatos entre 2022 e 2024, conforme dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública. O número do estado, contudo, deve ser ainda maior, visto que os números de 2025 ainda não foram divulgados pelo Anuário.

“Isso não é normal para ninguém. Só pro governador Jerônimo Rodrigues”, afirmou ACM Neto, ao condenar declarações recentes do petista sobre a situação da segurança pública no estado. “Depois de tudo isso, ouvir o governador dizer que a Bahia é um estado de paz mostra o quanto ele está distante da realidade que o povo vive todos os dias”, disse.



Neto afirmou ainda que o avanço das facções criminosas e a insegurança enfrentada pela população seriam consequência da falta de enfrentamento do problema pelo governo estadual.