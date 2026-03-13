POLÍTICA

O que o Congresso ainda pode mudar nos impostos e na economia antes das eleições de 2026?

Entre promessas de alívio no imposto e reformas travadas, o calendário eleitoral dita o ritmo das votações que definem o futuro do país

Maiara Baloni

Publicado em 13 de março de 2026 às 14:00

Congresso Nacional ainda precisa regulamentar o Comitê Gestor e o sistema de cashback para garantir que a transição da Reforma Tributária ocorra sem falhas em 2026 Crédito: Banco de imagens

O calendário de Brasília em 2026 está mais apertado do que o habitual. Com as eleições de outubro no horizonte, o Congresso Nacional vive uma corrida contra o tempo para votar projetos que mexem diretamente com o funcionamento do Estado e o bolso dos brasileiros.

O custo do Congresso Nacional 1 de 5

Historicamente, anos eleitorais funcionam como um filtro. Pautas que trazem alívio imediato ao cidadão ganham velocidade, enquanto reformas estruturais mais polêmicas costumam enfrentar maior resistência ou acabar adiadas.

Foco no alívio do Imposto de Renda

No topo da lista de prioridades está a atualização da tabela do Imposto de Renda. A proposta de isenção para quem recebe até R$5 mil mensais é o grande trunfo político do momento. Após passar pela Câmara no final do ano passado, o texto agora segue em tramitação prioritária no Senado, com projeção de votação no primeiro semestre. Para o governo e para os parlamentares que buscam a reeleição, entregar esse benefício é uma prioridade estratégica.

O debate técnico agora se concentra em como compensar essa renúncia de receita. As propostas em discussão incluem uma tributação mais severa sobre lucros e dividendos de grandes empresas e o aumento do imposto sobre o capital próprio. Para o contribuinte, a mudança representa um ganho real no poder de compra, o que explica a pressa do Legislativo em concluir a votação ainda no primeiro semestre.

Fase de testes da Reforma Tributária

Enquanto o Imposto de Renda foca no alívio direto, a Reforma Tributária entra em uma fase de ajustes finos. O foco atual é a regulamentação do que já foi aprovado, como as normas da Lei Complementar 227/2026. Este ano é considerado "pedagógico", funcionando como um período de transição em que as empresas começam a adaptar seus sistemas aos novos impostos, o IBS e a CBS.

Embora a mudança completa leve anos, as discussões atuais no Congresso definem pontos sensíveis, como o funcionamento do "cashback" de impostos para famílias de baixa renda e a fiscalização de transações no ambiente digital. Por ser uma pauta de Estado, ela continua avançando, mas o ritmo detalhista pode sofrer com as ausências de parlamentares que estarão em campanha em suas bases eleitorais nos próximos meses.

Impasse da Reforma Administrativa

Já a Reforma Administrativa (PEC 32/2020) vive um cenário oposto. O projeto está parado na Câmara desde 2021, pronto para pauta no Plenário, mas segue sem votação por falta de consenso. Recentemente, o debate ganhou um novo elemento com a PEC 38/2025, protocolada em outubro de 2025 com 171 assinaturas, tentando reaquecer a discussão sobre a modernização do serviço público.

Embora exista pressão de setores econômicos pela sua aprovação como forma de controle do gasto público, o tema é politicamente sensível. Em ano de eleição, mexer em direitos e na estabilidade de carreiras públicas gera um desgaste que muitos deputados e senadores preferem evitar. Por isso, a tendência observada por analistas é que a reforma administrativa tenha um avanço tímido ou parcial, deixando as mudanças mais profundas para o início da próxima legislatura.

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