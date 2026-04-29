Pesquisa Quaest: ACM Neto lidera corrida pelo governo da Bahia

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Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 29 de abril de 2026 às 08:00
O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) lidera a disputa pelo governo da Bahia com 41% das intenções de votos, segundo a primeira pesquisa divulgada pelo instituto Quaest neste ano divulgada nesta quarta-feira (29). O governador Jerônimo Rodrigues (PT), que concorrerá à reeleição, tem 37%.
Em terceiro lugar, aparece Ronaldo Mansur (PSOL) com 1% da intenção de votos. Os votos brancos e nulos somam 10%. Os indecisos são 11%.
Em segundo cenário, com o nome de José Estevão (DC), ACM Neto 41%, e Jerônimo Rodrigues aparece com 36%. O pré-candidato do PSOL tem 1%, e Estevão não pontuou. Os votos brancos e nulos somam 8%. Os indecisos são 14%.
Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista prévia de candidatos, ACM Neto e Jerônimo Rodrigues estão com 13% de intenções de votos, cada um. Os demais pré-candidatos não pontuaram. Os indecisos são 73%. Branco, nulo e não vai votar são 1%.
Em um eventual segundo turno entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues, o ex-prefeito de Salvador tem 41%. Já o petista aparece com 38%. Os indecisos são 12%, e os brancos, e nulos e não vão votar somam 9%.
O instituto ouviu 1200 entre os dias 23 e 27 de abril. O nível de confiança das estimativas é de 95% e a margem de erro máxima prevista é de cerca de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pelo Banco Genial. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BA-03657/2026.