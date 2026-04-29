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Pesquisa Quaest: ACM Neto lidera corrida pelo governo da Bahia

Os números do instituto, que realizou o primeiro levantamento do ano sobre as eleições no estado, foram divulgados na manhã desta quarta-feira (29).

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 29 de abril de 2026 às 08:00

ACM Neto em Ihéus nesta quinta-feira (23)
Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) lidera a disputa pelo governo da Bahia com 41% das intenções de votos, segundo a primeira pesquisa divulgada pelo instituto Quaest neste ano divulgada nesta quarta-feira (29). O governador Jerônimo Rodrigues (PT), que concorrerá à reeleição, tem 37%.

Em terceiro lugar, aparece Ronaldo Mansur (PSOL) com 1% da intenção de votos. Os votos brancos e nulos somam 10%. Os indecisos são 11%.

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (29)
Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (29) Crédito: Reprodução

Em segundo cenário, com o nome de José Estevão (DC), ACM Neto 41%, e Jerônimo Rodrigues aparece com 36%. O pré-candidato do PSOL tem 1%, e Estevão não pontuou. Os votos brancos e nulos somam 8%. Os indecisos são 14%.

Ronaldo Mansur (PSOL, ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo Rodrigues (PT)
Ronaldo Mansur (PSOL), ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo Rodrigues (PT) Crédito: Divulgação e Paula Fróes/CORREIO

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista prévia de candidatos, ACM Neto e Jerônimo Rodrigues estão com 13% de intenções de votos, cada um. Os demais pré-candidatos não pontuaram. Os indecisos são 73%. Branco, nulo e não vai votar são 1%.

Em um eventual segundo turno entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues, o ex-prefeito de Salvador tem 41%. Já o petista aparece com 38%. Os indecisos são 12%, e os brancos, e nulos e não vão votar somam 9%.

O instituto ouviu 1200 entre os dias 23 e 27 de abril. O nível de confiança das estimativas é de 95% e a margem de erro máxima prevista é de cerca de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pelo Banco Genial. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BA-03657/2026.

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