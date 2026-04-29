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Quaest divulga pesquisa sobre a disputa ao Senado na Bahia; confira os números

Os números do instituto, que realizou o primeiro levantamento do ano sobre as eleições no estado, foram divulgados na manhã desta quarta-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 29 de abril de 2026 às 08:14

Rui Costa, Jaques Wagner, João Roma e Angelo Coronel
Rui Costa, Jaques Wagner, João Roma e Angelo Coronel Crédito: Divulgação/Agência Senado e Brasil

Além da pesquisa para o governador da Bahia, o instituto Quaest também divulgou, nesta quarta-feira (29), um levantamento sobre a corrida eleitoral para o Senado no estado. O ex-ministro da Casa Civil Rui Costa (PT) é quem aparece em primeiro lugar com 24% das intenções de votos.

Em segundo lugar, está o senador Jaques Wagner (PT) com 22%. João Roma (PL) tem 9%, e Angelo Coronel (Republicanos) aparece com 6%. Delliana Ricelli (PSOL) tem 1% das intenções de votos, e Marcelo Santtana (DC) não pontuou.

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (29)
Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (29) Crédito: Divulgação

Os indecisos são 16%. Os votos branco, nulo e não vão votar somam 22%. Nas eleições deste ano, serão eleitos os dois candidatos ao Senado mais votados.

O instituto ouviu 1200 entrevistados entre os dias 23 e 27 de abril. O nível de confiança das estimativas é de 95% e a margem de erro máxima prevista é de cerca de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pelo Banco Genial. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BA-03657/2026.

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