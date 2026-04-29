Aprovação de Jerônimo Rodrigues cai três pontos, aponta Quaest; veja números

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Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 29 de abril de 2026 às 08:26
O levantamento do instituto Quaest aponta que a aprovação do governo Jerônimo Rodrigues (PT) oscilou negativamente três pontos percentuais na comparação com a pesquisa de agosto do ano passado.
Segundo a consulta, 56% aprovam a gestão petista e, em agosto de 2025, eram 59%. Já a desaprovação se manteve em 33%. Os que não responderam subiram de 8% para 11%.
Os que consideram o governo de Jerônimo positivo são 37%, regular são 33% e negativo são 25%. O positivo oscilou negativamente dois pontos percentuais. Já o regular subiu três pontos, e o negativo aumentou dois pontos percentuais. Não responderam ou não sabem são 5%.
O instituto ouviu 1200 entrevistados entre os dias 23 e 27 de abril. O nível de confiança das estimativas é de 95% e a margem de erro máxima prevista é de cerca de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pelo Banco Genial. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BA-03657/2026.