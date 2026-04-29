POLÍTICA

Aprovação de Jerônimo Rodrigues cai três pontos, aponta Quaest; veja números

Os números do instituto, que realizou o primeiro levantamento do ano sobre as eleições no estado, foram divulgados na manhã desta quarta-feira (29)

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 29 de abril de 2026 às 08:26

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Wuiga Rubini/GOVBA

O levantamento do instituto Quaest aponta que a aprovação do governo Jerônimo Rodrigues (PT) oscilou negativamente três pontos percentuais na comparação com a pesquisa de agosto do ano passado.

Segundo a consulta, 56% aprovam a gestão petista e, em agosto de 2025, eram 59%. Já a desaprovação se manteve em 33%. Os que não responderam subiram de 8% para 11%.

Os que consideram o governo de Jerônimo positivo são 37%, regular são 33% e negativo são 25%. O positivo oscilou negativamente dois pontos percentuais. Já o regular subiu três pontos, e o negativo aumentou dois pontos percentuais. Não responderam ou não sabem são 5%.