POLÍTICA

Pesquisador lança livro sobre influência da ideologia partidária nos gastos sociais dos estados

O evento será realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no Stiep, em Salvador

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 21 de maio de 2026 às 19:27

Antonio Silva Magalhães Ribeiro, pesquisador e professor da Uefs Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O pesquisador e professor aposentado da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Antonio Silva Magalhães Ribeiro, lança na próxima quinta-feira (28), às 18h30, o livro Ideologia Partidária e Prioridades de Governo nos estados brasileiros: um foco na área social.

O evento será realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), na Rua Edístio Pondé, 342, no Stiep, em Salvador. A obra tem 132 páginas e será comercializada por R$ 89.

Livro "Ideologia Partidária e Prioridades de Governo nos estados brasileiros: um foco na área social" Crédito: Divulgação

Resultado de uma pesquisa de pós-doutorado em sociologia econômica e das organizações realizada no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, concluída em 2025, o livro investiga se a ideologia partidária dos governadores influencia o volume de recursos destinados às políticas sociais nos estados brasileiros.

O estudo analisou 15 estados brasileiros, entre eles a Bahia, e buscou identificar possíveis diferenças entre governos de esquerda e de direita na distribuição dos recursos orçamentários voltados às áreas mais diretamente ligadas ao bem-estar social. A pesquisa procura responder se há uma relação objetiva entre a orientação ideológica dos partidos e a priorização de gastos sociais.

Antonio Ribeiro é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Católica do Salvador, onde também cursou pós-graduação em administração financeira governamental.