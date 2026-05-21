Pesquisador lança livro sobre influência da ideologia partidária nos gastos sociais dos estados

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Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 21 de maio de 2026 às 19:27
O pesquisador e professor aposentado da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Antonio Silva Magalhães Ribeiro, lança na próxima quinta-feira (28), às 18h30, o livro Ideologia Partidária e Prioridades de Governo nos estados brasileiros: um foco na área social.
O evento será realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), na Rua Edístio Pondé, 342, no Stiep, em Salvador. A obra tem 132 páginas e será comercializada por R$ 89.
Resultado de uma pesquisa de pós-doutorado em sociologia econômica e das organizações realizada no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, concluída em 2025, o livro investiga se a ideologia partidária dos governadores influencia o volume de recursos destinados às políticas sociais nos estados brasileiros.
O estudo analisou 15 estados brasileiros, entre eles a Bahia, e buscou identificar possíveis diferenças entre governos de esquerda e de direita na distribuição dos recursos orçamentários voltados às áreas mais diretamente ligadas ao bem-estar social. A pesquisa procura responder se há uma relação objetiva entre a orientação ideológica dos partidos e a priorização de gastos sociais.
Antonio Ribeiro é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Católica do Salvador, onde também cursou pós-graduação em administração financeira governamental.
O pesquisador é mestre em administração pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), doutor em sociologia econômica e das organizações pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa e realizou pós-doutorado na mesma instituição portuguesa.