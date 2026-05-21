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ACM Neto intensifica agenda no interior da Bahia com eventos religiosos, políticos e agropecuários

Pré-candidato ao governo da Bahia vai, nesta sexta-feira (22), a Santa Rita de Cássia, Vitória da Conquista e  Itapetinga

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 21 de maio de 2026 às 18:51

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto
Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), cumpre neste final de semana uma série de agendas no interior do estado, com compromissos religiosos, políticos e ligados ao agronegócio. 

Nesta sexta, às 7h30, ACM Neto participa da missa da padroeira Santa Rita de Cássia, no município de Santa Rita de Cássia. À noite, ele segue para Vitória da Conquista, onde participa do lançamento da pré-candidatura de Wagner Alves (União Brasil) ao cargo de deputado estadual, em evento marcado para as 18h.

Ainda na sexta-feira, às 21h, o ex-prefeito estará em Itapetinga para participar da exposição agropecuária da cidade. Já no sábado (23), ACM Neto participa, às 17h, da Feira Agropecuária e Agricultura Familiar de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina.

O evento em Morro do Chapéu começou nesta sexta e segue até domingo (24), reunindo exposição de animais, negócios agropecuários, agricultura familiar, gastronomia e atrações musicais. Entre os artistas confirmados estão Thiago Aquino, Asas Livres, Simone Morena, Forró do Tico, Kauan Lima, Sela Vaqueira, Eugênio Cerqueira e Elson dos Teclados.

A sequência de agendas será encerrada no domingo (24), em Catu, onde a comitiva de ACM Neto será recepcionada pela ex-prefeita Gilcina Carvalho, pelo candidato a prefeito em 2024 Dr. André e por oito vereadores do município. A agenda, que começa às 10h, conta com um encontro com lideranças políticas do município e da região.

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