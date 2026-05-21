POLÍTICA

ACM Neto intensifica agenda no interior da Bahia com eventos religiosos, políticos e agropecuários

Pré-candidato ao governo da Bahia vai, nesta sexta-feira (22), a Santa Rita de Cássia, Vitória da Conquista e Itapetinga

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 21 de maio de 2026 às 18:51

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), cumpre neste final de semana uma série de agendas no interior do estado, com compromissos religiosos, políticos e ligados ao agronegócio.

Nesta sexta, às 7h30, ACM Neto participa da missa da padroeira Santa Rita de Cássia, no município de Santa Rita de Cássia. À noite, ele segue para Vitória da Conquista, onde participa do lançamento da pré-candidatura de Wagner Alves (União Brasil) ao cargo de deputado estadual, em evento marcado para as 18h.

Ainda na sexta-feira, às 21h, o ex-prefeito estará em Itapetinga para participar da exposição agropecuária da cidade. Já no sábado (23), ACM Neto participa, às 17h, da Feira Agropecuária e Agricultura Familiar de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina.

O evento em Morro do Chapéu começou nesta sexta e segue até domingo (24), reunindo exposição de animais, negócios agropecuários, agricultura familiar, gastronomia e atrações musicais. Entre os artistas confirmados estão Thiago Aquino, Asas Livres, Simone Morena, Forró do Tico, Kauan Lima, Sela Vaqueira, Eugênio Cerqueira e Elson dos Teclados.