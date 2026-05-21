POLÍTICA

Sob comando de ACM Neto, Fundação Índigo lança MBA gratuito em Segurança Pública em parceria com FGV

MBA em Segurança Pública será gratuito e terá duração superior a 430 horas-aula

Pombo Correio

Publicado em 21 de maio de 2026 às 16:26

Ex-prefeito de Salvador e presidente da Fundação Índigo, ACM Neto Crédito: Divulgação

A Fundação Índigo, braço de formação e pensamento do União Brasil, lançou nesta quinta-feira (21) um MBA em Segurança Pública em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O curso, cujo lançamento ocorreu no Centro Cultural da FGV (no Rio de Janeiro), é o primeiro do país idealizado por uma fundação partidária.

A formação será voltada a servidores públicos municipais, estaduais e federais, além de gestores, profissionais da segurança pública, integrantes do partido e membros do Poder Judiciário.

O evento contou com palestra de Rodrigo Pimentel, ex-capitão do Bope do Rio de Janeiro e especialista em segurança. Também participaram do lançamento Antonio Rueda, presidente nacional do União Brasil; Alessandro Visacro, analista de segurança e coordenador do curso; Marcio Colmerauer, diretor de segurança pública e corporativa da FGV; e Márcio Canella, presidente do União Brasil no Rio de Janeiro.

Durante o evento, o ex-prefeito de Salvador e presidente da Fundação Índigo, ACM Neto (União Brasil), afirmou que a iniciativa busca contribuir para a qualificação de profissionais que atuam no enfrentamento à violência.

“Nós buscamos uma das instituições mais consistentes do Brasil na área acadêmica para estruturar esse curso e a gente, a partir de agora, vai abrir espaço para que qualquer pessoa que seja graduada, e é claro, de preferência, atue na área da Segurança Pública, possa fazer esse MBA. Vai ser um curso completo de qualificação com a convicção de que a gente só consegue resolver o problema da violência, a gente só consegue lidar com a criminalidade no Brasil se a gente tiver profissionais qualificados, preparados e em melhores condições de atuar do que tem o bandido”, declarou.

ACM Neto também afirmou que o MBA representa uma ação concreta da Fundação Índigo na área da segurança pública. “E é por isso que a Fundação Índigo faz aqui a sua parte, estruturando esse MBA, uma ação concreta, uma contribuição decisiva que a gente traz para a qualificação do profissional que atua na área de Segurança Pública”, frisou.

Ele ressaltou que o curso é voltado para pessoas que atuam diretamente na área, como guardas civis, policiais militares, civis e penais, integrantes dos poderes Judiciário e Legislativo, além daqueles que pretendem dar sua contribuição na área da segurança pública, considerada hoje um dos principais problemas do país e da Bahia especialmente.

O MBA em Segurança Pública será gratuito e terá duração superior a 430 horas-aula. Para obtenção do certificado, os participantes deverão elaborar um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).