SAÚDE

O colapso mental que assombra os servidores públicos da área de saúde

Aumento de licenças por transtornos psíquicos expõe precarização do sistema e sobrecarrega profissionais, gerando um ciclo crítico de afastamentos na rede pública

Juliana Rodrigues

Publicado em 21 de maio de 2026 às 11:00

Enfermeiros em hospital de campanha Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasi

Atrás do jaleco e do estetoscópio, uma epidemia silenciosa avança pelos hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Distrito Federal. Não se trata de um novo vírus, mas do esgotamento profundo de quem cuida.

Quem cuida também adoece 1 de 6

O diagnóstico na linha de frente do atendimento público é o colapso psicológico de quem cuida da saúde da população. A crise de saúde mental na categoria não é um caso isolado; dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) revelam que 95% dos profissionais de saúde do país relatam impactos negativos em sua saúde mental devido às condições de trabalho, com quase metade (50%) sofrendo de ansiedade ou depressão.

No Distrito Federal, por exemlo, esse cenário nacional se reflete no cotidiano das unidades de saúde, onde o desgaste progressivo tem provocado um ciclo constante de adoecimento emocional e pedidos de afastamento médico.

O esgotamento do sistema é alimentado por quatro fatores principais relatados na rotina dos hospitais:

Déficit crônico de pessoal: com escalas incompletas, os servidores frequentemente absorvem a demanda de dois ou três colegas de trabalho.

Ambiente de insegurança: episódios de violência verbal e física por parte de pacientes frustrados com o tempo de espera tornaram-se comuns em UPAs e hospitais regionais.

Assédio moral: relatos de pressões hierárquicas desproporcionais e gestão sob pressão constante alimentam o sentimento de desvalorização profissional.

Infraestrutura precária: a falta de insumos básicos gera o chamado "estresse moral" a angústia de saber exatamente o que o paciente precisa, mas não ter os meios físicos para oferecer o tratamento.

O ciclo vicioso do esgotamento

Licenças por burnout e depressão lideram os afastamentos na rede pública, sobrecarregando quem fica e gerando novos colapsos.

Embora a Secretaria de Saúde ofereça apoio psicológico, sindicatos criticam a eficácia das ações por focarem no indivíduo sem corrigir a estrutura precária que causa o adoecimento.

O alerta vermelho

O cenário observado em diversas regiões do país acende um alerta que ultrapassa o bem-estar individual e se consolida como um desafio nacional de segurança pública e eficiência estatal.

Quando o profissional de saúde adoece, o reflexo é sentido imediatamente pelo cidadão que depende de um SUS ágil e de qualidade em qualquer estado brasileiro.

Para reverter esse quadro, órgãos como o MPDFT e entidades representativas da saúde defendem a realização de concursos regulares para recompor os quadros, a adoção de protocolos rigorosos de segurança e uma gestão mais humanizada, com enfrentamento do assédio moral e da sobrecarga de trabalho.