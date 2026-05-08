POLÍTICA

Sosthenes Macêdo é homenageado na Alba com Comenda 2 de Julho

A honraria foi proposta pelo líder da oposição na Alba, Tiago Correia (União Brasil), e aprovada por unanimidade em maio do ano passado

Pombo Correio

Publicado em 8 de maio de 2026 às 15:16

Homenagem a Sosthenes Macêdo aconteceu nesta quinta-feira (7) Crédito: Carlos Amilton/Agência Alba

O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Sosthenes Macêdo, foi homenageado, nesta quinta-feira (7), na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), com a Comenda 2 de Julho - a mais alta honraria concedida pela Casa e atribuída a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento político e administrativo estadual e nacional.

A honraria foi proposta pelo líder da oposição na Alba, Tiago Correia (União Brasil), e aprovada por unanimidade em maio do ano passado. O plenário ficou lotado durante a homenagem, que teve a presença do ex-prefeito de Salvador ACM Neto, do atual Bruno Reis, ambos do União Brasil, do senador Angelo Coronel (Republicanos), do procurador-Geral de Justiça, Pedro Maia Souza Marques, e de outras autoridades.

A comenda foi entregue por Tiago Correia juntamente com a esposa do homenageado, Karina, e os filhos Sosthenes Bisneto e Renata. O autor da homenagem fez questão de ressaltar o papel do ex-prefeito de Salvador na trajetória do titular da Sedur.

Sosthene Macêdo foi nomeado subsecretário de Administração, depois superintendente de Conservação e Obras Públicas (Sucop) e, por fim, como diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, onde ficou por mais de oito anos. Deixou o cargo quatro meses atrás, após ser convocado pelo prefeito Bruno Reis para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Urbano.