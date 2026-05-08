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Golpe do IRPF 2026 atinge 16 mil; nova lei federal endurece punição para crime digital

Sancionada em 30 de abril, a Lei 15.397 amplia penas para quem lucra com o furto de dados; criminosos usam mensagens de "CPF irregular" para atrair contribuintes

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 8 de maio de 2026 às 17:00

A automação da Receita Federal agora agiliza a restituição automática para os casos mais simples, devolvendo dinheiro sem a necessidade de preenchimento manual do contribuinte.
Softwares maliciosos nas lojas de aplicativos e mensagens sobre "CPF irregular" miram o bolso do brasileiro Crédito: IA/GEMINI

A segurança dos dados fiscais no Brasil enfrenta um desafio crítico neste período de declaração do IRPF 2026. A detecção de um aplicativo falso que atingiu 16 mil usuários evidencia a sofisticação da engenharia social aplicada ao crime financeiro. Esse cenário de vulnerabilidade serviu de pano de fundo para a sanção da Lei nº 15.397/2026, publicada no último dia 30 de abril, que endurece as penas para crimes cibernéticos.

A nova legislação mira de forma mais agressiva não apenas quem executa a fraude, mas toda a cadeia de receptação e o benefício econômico derivado desses golpes. Ao ampliar as penas para furto, roubo e receptação de ativos digitais, o governo ataca o motor financeiro que sustenta as fraudes eletrônicas.

Veja os tipos mais comuns de fraude virtual

1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock
2) Clonagem de cartão por Shutterstock
3) Roubo de identidade: o criminoso rouba seus dados e se passa por você por Imagem: Golden Dayz | Shutterstock
4) Pharming: golpe que envolve o redirecionamento da navegação do usuário para sites falsos, objetivando roubar dados por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
5) Boatos: falsas mensagens alarmantes com cobranças, dizendo ser de autoria de órgãos governamentais ou empresas importantes por Reprodução Anatel
6) Golpe dos falsos traficantes, que ameaçam e exigem dinheiro por Marina Silva
7) Golpe das ofertas irresistíveis, que oferecem produtos a preço baixo ou promoções com senso de urgência por
8) Golpe da falsa loja: criminosos criam lojas que só aceitam Pix como forma de pagamento e não entregam produtos  por
9) Golpe do Pix errado por Bruno Peres/Agência Brasil
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1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock

Táticas de indução e risco sistêmico

Os ataques atuais vão além do simples "phishing" (técnica de engenharia social onde criminosos se passam por fontes confiáveis). Os criminosos estão utilizando dados reais dos contribuintes para simular débitos e pendências fiscais, gerando um senso de urgência que leva ao erro.

Mensagens de texto e e-mails sobre supostas irregularidades no CPF são as iscas preferidas para direcionar o tráfego a sites espelhados, onde o contribuinte acaba entregando suas credenciais de acesso bancário.

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Para as instituições financeiras e de tecnologia, o desafio é manter o compliance e a agilidade no bloqueio de transações fraudulentas originadas nesses apps maliciosos.

O impacto da nova legislação no setor

A sanção da nova lei pelo presidente Lula representa um endurecimento necessário no combate à economia do crime digital. Ao ampliar as penas para furto, roubo e receptação, o governo ataca o motor que sustenta as fraudes eletrônicas.

Para o cidadão comum, o momento exige cautela redobrada: a recomendação é utilizar exclusivamente o portal e-CAC ou o app oficial da Receita para qualquer movimentação fiscal. A verificação sistemática da procedência de softwares é a primeira linha de defesa para evitar que os dados pessoais se tornem ativos no crescente mercado ilegal de informações financeiras.

Tags:

Imposto de Renda Golpe Virtual Crime Virtual Receita Federal

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