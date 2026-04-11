Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vereador registra boletim de ocorrência após sofrer ameaça de morte

Injúrias e ofensas pessoais foram compartilhadas nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2026 às 14:59

Boletim de ocorrência foi registrado após ataques nas redes sociais
Boletim de ocorrência foi registrado após ataques nas redes sociais Crédito: Divulgação

O vereador da Câmara Municipal de São Paulo Adrilles Jorge (União Brasil) informou que fez o registro de um Boletim de Ocorrência após sofrer uma série de ameaças, incluindo de morte, nas redes sociais. Segundo o parlamentar, os ataques foram proferidos em resposta ao posicionamento dele sobre o Projeto de Lei (PL) da Misoginia, aprovado pelo Senado Federal. 

A proposta altera a legislação brasileira para incluir crimes motivados por misoginia (ódio ou aversão às mulheres) entre aqueles punidos por discriminação ou preconceito, o que abrange injúrias e incitação à violência de gênero. Em discurso feito no plenário da Câmara, Adrilles Jorge se mostrou contra o projeto que, segundo ele, "criminaliza a liberdade de expressão". 

As ofensas contra Adrilles tiveram início logo após o parlamentar publicar nas redes sociais um vídeo com parte de sua fala na Câmara Municipal de São Paulo sobre o assunto. Entre as mensagens estão ameaças de morte, como "Vai morrer por isso" e "Te acho e te mato, misógino". O ataque seria orquestrado, segundo a defesa do vereador. 

As ameaças foram registradas na 2ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos de São Paulo, que deve investigar e localizar os autores das mensagens de ódio compartilhadas nas redes sociais. “Não me calarei diante de extremismos e de ameaças de morte, seja onde for. Defendo as mulheres contra a violência real, não contra palavras", disse o vereador. 

Mais recentes

Imagem - Regra de Uber e iFood: proposta que estabelece novas regras e direitos para trabalhadores de apps avança com piso e previdência

Regra de Uber e iFood: proposta que estabelece novas regras e direitos para trabalhadores de apps avança com piso e previdência
Imagem - Conheça os direitos e benefícios que protegem os brasileiros que têm mais 60 anos

Conheça os direitos e benefícios que protegem os brasileiros que têm mais 60 anos
Imagem - Ex-prefeita Moema Gramacho é multada pelo TCM por irregularidades em licitação de R$ 6 milhões

Ex-prefeita Moema Gramacho é multada pelo TCM por irregularidades em licitação de R$ 6 milhões