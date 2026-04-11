Vereador registra boletim de ocorrência após sofrer ameaça de morte

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Maysa Polcri
Publicado em 11 de abril de 2026 às 14:59
O vereador da Câmara Municipal de São Paulo Adrilles Jorge (União Brasil) informou que fez o registro de um Boletim de Ocorrência após sofrer uma série de ameaças, incluindo de morte, nas redes sociais. Segundo o parlamentar, os ataques foram proferidos em resposta ao posicionamento dele sobre o Projeto de Lei (PL) da Misoginia, aprovado pelo Senado Federal.
A proposta altera a legislação brasileira para incluir crimes motivados por misoginia (ódio ou aversão às mulheres) entre aqueles punidos por discriminação ou preconceito, o que abrange injúrias e incitação à violência de gênero. Em discurso feito no plenário da Câmara, Adrilles Jorge se mostrou contra o projeto que, segundo ele, "criminaliza a liberdade de expressão".
As ofensas contra Adrilles tiveram início logo após o parlamentar publicar nas redes sociais um vídeo com parte de sua fala na Câmara Municipal de São Paulo sobre o assunto. Entre as mensagens estão ameaças de morte, como "Vai morrer por isso" e "Te acho e te mato, misógino". O ataque seria orquestrado, segundo a defesa do vereador.
As ameaças foram registradas na 2ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos de São Paulo, que deve investigar e localizar os autores das mensagens de ódio compartilhadas nas redes sociais. “Não me calarei diante de extremismos e de ameaças de morte, seja onde for. Defendo as mulheres contra a violência real, não contra palavras", disse o vereador.