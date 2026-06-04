POLÍTICA

Vice-prefeito de cidade na Bahia abandona Jerônimo e declara apoio a ACM Neto

Anúncio foi feito nesta semana em Livramento de Nossa Senhora

Pombo Correio

Publicado em 4 de junho de 2026 às 17:41

ACM Neto recebe apoio de vice-prefeito na Bahia Crédito: Divulgação

O vice-prefeito de Livramento de Nossa Senhora, no centro-sul da Bahia, Jânio Soares, oficializou na noite de quarta-feira (3) seu apoio ao ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil). O anúncio foi feito em por Neto ao lado de Jânio, do vereador da cidade João de Ogum, do presidente estadual do PL e pré-candidato ao Senado, João Roma, e do ex-prefeito de Jequié e pré-candidato a vice-governador Zé Cocá (PP).

Jânio deixou a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para se juntar à oposição no estado. Ao agradecer o apoio, Neto destacou a trajetória política do vice-prefeito e afirmou que a adesão fortalece o projeto de mudança para a Bahia. “Eu queria agradecer ao nosso vice-prefeito Jânio pela sua decisão firme. Ele conversou comigo há pouco e disse que o compromisso que queria da nossa parte era olhar para Livramento, ajudar a cidade e trabalhar junto pelo município. Esse é exatamente o nosso compromisso”, afirmou.

ACM Neto ressaltou que tem encontrado em suas viagens pelo interior um sentimento crescente de insatisfação com a atual administração estadual e de desejo por mudanças. “A gente percebe que os baianos querem mudança. A gente vê hoje existir muita promessa, muito discurso, muita propaganda e pouca realização, pouco trabalho. Nós estamos muito animados com essa caminhada”, declarou.

O ex-prefeito também apontou problemas enfrentados pela região, especialmente nas áreas de saúde, assistência ao produtor rural e geração de oportunidades para os jovens.

“Nós sabemos dos desafios que temos pela frente. Existem problemas graves, principalmente na saúde. Há deficiência de leitos hospitalares, falta de atendimento especializado, dificuldades para conseguir consultas, exames e cirurgias, o drama da fila da regulação. Também precisamos olhar para o produtor rural, para o homem do campo, e devolver esperança à juventude através de uma educação que valorize os jovens e gere oportunidades de trabalho”, disse.