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ACM Neto participa de celebrações de Corpus Christi em Rio de Contas e destaca tradição e riqueza cultural da cidade

Município fica localizado an Chapada Diamantina

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 4 de junho de 2026 às 15:47

ACM Neto participa de evento em Rio de Contas
ACM Neto participa de evento em Rio de Contas Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) participou das celebrações de Corpus Christi na cidade de Rio de Contas, iniciadas na noite de quarta-feira (3) com a tradicional Noite das Lanternas. O ritual marca a abertura dos festejos religiosos e transforma as ruas históricas do município num cenário iluminado apenas por lanternas artesanais carregadas pelos fiéis. Na manhã de quinta-feira (4), participou de celebração na Paróquia do Santíssimo Sacramento.

Durante a passagem pela cidade, ACM Neto enfatizou o exemplo de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, para destacar a importância do interior para o turismo no estado. “Rio de Contas mostra como se mantém a tradição, e como a cultura, a história e a força dos destinos turísticos da Bahia são impressionantes”, disse em entrevista a veículos de imprensa.

A agenda teve ainda a presença do ex-prefeito de Jequié e pré-candidato a vice-governador Zé Cocá (PP), do presidente estadual do PL e pré-candidato a senador João Roma, do deputado federal Paulo Azi, do deputados estaduais Luciano Ribeiro e Sandro Regis, além de lideranças locais e regionais, como o ex-prefeito de Rio de Contas Dr. Cristiano.

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O ex-prefeito de Salvador relatou emoção e felicidade ao estar na cidade durante os festejos do município. “A igreja de Rio de Contas é uma coisa maravilhosa, vocês podem ver como a cidade fica toda apagada, as pessoas em procissão, as casas iluminadas, uma festa que demonstra a fé desse povo, mas também a força dessa cidade, da região, com potencial turístico maravilhoso, que nem sempre é trabalhado como deveria”, declarou.

A celebração de Corpus Christi transforma o centro histórico de Rio de Contas em um grande cenário de fé e tradição. Na Noite das Lanternas, que antecede a festividade, as fachadas das casas são decoradas e iluminadas por lanternas artesanais confeccionadas em madeira e papel de seda colorido, criando um ambiente marcado pela beleza e pelo simbolismo religioso.

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