Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BPC: entenda como a variação da renda familiar com 'bicos' e trabalhos temporários afeta o direito ao benefício

Portaria conjunta flexibiliza critérios de análise do INSS e impede o corte automático do pagamento em caso de ganhos extras passageiros ou informais.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 4 de junho de 2026 às 11:45

Número de idosos aumentou
Número de idosos aumentou Crédito: Reprodução

Quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e precisa recorrer a trabalhos temporários, os chamados "bicos", ou obtém algum ganho eventual na família não corre mais o risco de perder o amparo financeiro de forma automática.

Uma regulamentação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) em conjunto com o INSS mudou o rito de fiscalização e passou a oferecer maior proteção jurídica para idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. O objetivo da medida é evitar o cancelamento imediato e indevido dos pagamentos, mediante as oscilações financeiras sazonais.

Idosos.

Organizar os bens de forma antecipada surge como a principal barreira contra fraudes. por Pexels, shvets
Planejamento correto evita processos longos na Justiça e protege os parentes. por Pexels, Pedro Nascimento
Disputas por herança e golpes patrimoniais contra idosos crescem em todo o país. por ReproduçÃO
Mecanismos legais garantem a autonomia do idoso e evitam conflitos na família. por Pexels, senguliv
Violência patrimonial muitas vezes acontece dentro de casa e de forma silenciosa. por Pexels, olly
Especialistas orientam sobre como blindar o patrimônio acumulado por toda a vida. por Reprodução | Freepik
1 de 6
Organizar os bens de forma antecipada surge como a principal barreira contra fraudes. por Pexels, shvets

Anteriormente, qualquer indicação de aumento declarado no Cadastro Único (CadÚnico), mesmo que pontual ou de curta duração, disparava alertas no sistema que podiam resultar na suspensão do benefício.

Duplo cálculo do INSS altera verificação de renda per capita

Para verificar se o grupo familiar continua elegível ao teto de até 1/4 do salário mínimo por pessoa, a auditoria previdenciária agora realiza dois tipos de checagem:

Aferição imediata: avaliação detalhada do rendimento obtido no mês mais recente sob análise.

Média anualizada: cálculo da média dos ganhos financeiros de todos os integrantes da casa ao longo dos últimos 12 meses.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

CNH para idosos: desconto avança, mas custos altos ainda impedem renovação de trabalhadores

É um direito: o que fazer se a empresa de ônibus negar a passagem gratuita para o idoso

A regra invisível do Minha Casa Minha Vida que pode dobrar o valor da parcela para idosos

Câmara avança em projeto que cria rede nacional contra fraudes a idosos

Se o resultado de qualquer uma dessas duas equações demonstrar que os ganhos se mantêm na margem igual ou inferior ao limite legal por indivíduo, a manutenção do BPC fica assegurada..

Rigor cadastral impede bloqueios e suspensões preventivas

Apesar das garantias de proteção contra variações sazonais, especialistas em direito previdenciário reforçam que a estabilidade do benefício continua atrelada ao cumprimento das obrigações cadastrais.

A atualização do CadÚnico continua sendo obrigatória e deve ser realizada em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) a cada dois anos ou sempre que houver modificações na composição da família ou alteração definitiva no endereço.

Tags:

Idosos Família Benefício Renda Politica

Mais recentes

Imagem - PGR pede que inquérito de respiradores contra Rui Costa volte ao STF e diz que ocultação de R$ 48 milhões é 'crime permanente'

PGR pede que inquérito de respiradores contra Rui Costa volte ao STF e diz que ocultação de R$ 48 milhões é 'crime permanente'
Imagem - Vice-prefeito de cidade na Bahia abandona Jerônimo e declara apoio a ACM Neto

Vice-prefeito de cidade na Bahia abandona Jerônimo e declara apoio a ACM Neto
Imagem - ACM Neto participa de celebrações de Corpus Christi em Rio de Contas e destaca tradição e riqueza cultural da cidade

ACM Neto participa de celebrações de Corpus Christi em Rio de Contas e destaca tradição e riqueza cultural da cidade