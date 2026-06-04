POLÍTICA

BPC: entenda como a variação da renda familiar com 'bicos' e trabalhos temporários afeta o direito ao benefício

Portaria conjunta flexibiliza critérios de análise do INSS e impede o corte automático do pagamento em caso de ganhos extras passageiros ou informais.

Matheus Marques

Publicado em 4 de junho de 2026 às 11:45

Número de idosos aumentou Crédito: Reprodução

Quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e precisa recorrer a trabalhos temporários, os chamados "bicos", ou obtém algum ganho eventual na família não corre mais o risco de perder o amparo financeiro de forma automática.

Uma regulamentação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) em conjunto com o INSS mudou o rito de fiscalização e passou a oferecer maior proteção jurídica para idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. O objetivo da medida é evitar o cancelamento imediato e indevido dos pagamentos, mediante as oscilações financeiras sazonais.

Idosos. 1 de 6

Anteriormente, qualquer indicação de aumento declarado no Cadastro Único (CadÚnico), mesmo que pontual ou de curta duração, disparava alertas no sistema que podiam resultar na suspensão do benefício.

Duplo cálculo do INSS altera verificação de renda per capita

Para verificar se o grupo familiar continua elegível ao teto de até 1/4 do salário mínimo por pessoa, a auditoria previdenciária agora realiza dois tipos de checagem:

Aferição imediata: avaliação detalhada do rendimento obtido no mês mais recente sob análise.

Média anualizada: cálculo da média dos ganhos financeiros de todos os integrantes da casa ao longo dos últimos 12 meses.

Se o resultado de qualquer uma dessas duas equações demonstrar que os ganhos se mantêm na margem igual ou inferior ao limite legal por indivíduo, a manutenção do BPC fica assegurada..

Rigor cadastral impede bloqueios e suspensões preventivas

Apesar das garantias de proteção contra variações sazonais, especialistas em direito previdenciário reforçam que a estabilidade do benefício continua atrelada ao cumprimento das obrigações cadastrais.