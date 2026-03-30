CELEBRAÇÃO

Mercado Iaô reúne mais de 3 mil pessoas na Ribeira para celebrar aniversário de Salvador

Programação gratuita contou com mais de 150 empreendedores em 12 horas de feira criativa, atividades culturais e encerramento da Timbalada

Millena Marques

Publicado em 30 de março de 2026 às 08:37

Mercado Iaô celebra aniversário de Salvador Crédito: Divulgação

O Mercado Iaô marcou o domingo (29) com uma edição especial em celebração ao aniversário de Salvador, reunindo um público expressivo na Ribeira. Ao longo de 12 horas de programação, das 10h às 22h, mais de 3 mil pessoas passaram pela Fábrica Cultural, em um fluxo constante de encontros, trocas e vivências.

Gratuito e com caráter solidário, o evento arrecadou mais de quatro toneladas de alimentos não perecíveis, destinados à Escola Comunitária Luiza Mahin, ampliando seu impacto social para além da celebração.

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No coração do evento, a feira criativa contou com cerca de 150 empreendedores, oferecendo produtos de moda, gastronomia, artesanato, design, autocuidado e arte. A iniciativa impulsionou a geração de renda e fortaleceu pequenos e médios negócios criativos da cidade. A programação cultural foi diversificada, com atividades para diferentes públicos, incluindo performances, ações formativas e apresentações musicais. A edição também se destacou pelo compromisso ambiental, com o projeto Iaô Recicla, responsável pela coleta de 43 kg de alumínio e 12 kg de garrafas PET.