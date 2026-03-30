Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mercado Iaô reúne mais de 3 mil pessoas na Ribeira para celebrar aniversário de Salvador

Programação gratuita contou com mais de 150 empreendedores em 12 horas de feira criativa, atividades culturais e encerramento da Timbalada

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de março de 2026 às 08:37

Mercado Iaô celebra aniversário de Salvador
Mercado Iaô celebra aniversário de Salvador Crédito: Divulgação

O Mercado Iaô marcou o domingo (29) com uma edição especial em celebração ao aniversário de Salvador, reunindo um público expressivo na Ribeira. Ao longo de 12 horas de programação, das 10h às 22h, mais de 3 mil pessoas passaram pela Fábrica Cultural, em um fluxo constante de encontros, trocas e vivências.

Gratuito e com caráter solidário, o evento arrecadou mais de quatro toneladas de alimentos não perecíveis, destinados à Escola Comunitária Luiza Mahin, ampliando seu impacto social para além da celebração.

Mercado Iaô celebra aniversário de Salvador

Mercado Iaô celebra aniversário de Salvador por Divulgação
Mercado Iaô celebra aniversário de Salvador por Divulgação
Mercado Iaô celebra aniversário de Salvador por Divulgação
Mercado Iaô celebra aniversário de Salvador por Divulgação
Mercado Iaô celebra aniversário de Salvador por Divulgação
Mercado Iaô celebra aniversário de Salvador por Divulgação
Mercado Iaô celebra aniversário de Salvador por Divulgação
Mercado Iaô celebra aniversário de Salvador por Divulgação
Mercado Iaô celebra aniversário de Salvador por Divulgação
Mercado Iaô celebra aniversário de Salvador por Divulgação
Mercado Iaô celebra aniversário de Salvador por Divulgação
Mercado Iaô celebra aniversário de Salvador por Divulgação
Mercado Iaô celebra aniversário de Salvador por Divulgação
Mercado Iaô celebra aniversário de Salvador por Divulgação
Mercado Iaô celebra aniversário de Salvador por Divulgação
Mercado Iaô celebra aniversário de Salvador por Divulgação
1 de 16
Mercado Iaô celebra aniversário de Salvador por Divulgação

No coração do evento, a feira criativa contou com cerca de 150 empreendedores, oferecendo produtos de moda, gastronomia, artesanato, design, autocuidado e arte. A iniciativa impulsionou a geração de renda e fortaleceu pequenos e médios negócios criativos da cidade. A programação cultural foi diversificada, com atividades para diferentes públicos, incluindo performances, ações formativas e apresentações musicais. A edição também se destacou pelo compromisso ambiental, com o projeto Iaô Recicla, responsável pela coleta de 43 kg de alumínio e 12 kg de garrafas PET.

Leia mais

Imagem - Beijar, rir e cantar: tudo isso já deu cadeia na Cidade da Bahia

Beijar, rir e cantar: tudo isso já deu cadeia na Cidade da Bahia

Imagem - A sobrevivência do último casarão do Porto da Barra

A sobrevivência do último casarão do Porto da Barra

Imagem - Nos trilhos do passado: os acidentes com bondes que marcaram a história de Salvador

Nos trilhos do passado: os acidentes com bondes que marcaram a história de Salvador

No Palco Diva, o público curtiu o samba de Diggo durante a tarde, enquanto a noite foi encerrada em grande estilo pela Timbalada, que levou ao palco um show vibrante, marcado pela potência da percussão e pela forte conexão com o público.

Tags:

Salvador Ribeira

Mais recentes

Imagem - A sobrevivência do último casarão do Porto da Barra

A sobrevivência do último casarão do Porto da Barra
Imagem - Beijar, rir e cantar: tudo isso já deu cadeia na Cidade da Bahia

Beijar, rir e cantar: tudo isso já deu cadeia na Cidade da Bahia
Imagem - Nos trilhos do passado: os acidentes com bondes que marcaram a história de Salvador

Nos trilhos do passado: os acidentes com bondes que marcaram a história de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Ford oferece vagas gratuitas para formação profissional em Salvador; veja como se inscrever
01

Ford oferece vagas gratuitas para formação profissional em Salvador; veja como se inscrever

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (30 de março): comunicação clara e atitudes equilibradas podem destravar avanços importantes
02

Cor e número da sorte de hoje (30 de março): comunicação clara e atitudes equilibradas podem destravar avanços importantes

Imagem - Corpo de jovem desaparecida é encontrado congelado dentro de freezer na Bahia
03

Corpo de jovem desaparecida é encontrado congelado dentro de freezer na Bahia

Imagem - Receita antecipa restituição do IR 2026 e muda calendário de pagamentos
04

Receita antecipa restituição do IR 2026 e muda calendário de pagamentos