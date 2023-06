15% dos 2,7 mil casarões mapeados pela Codesal em Salvador oferecem riscos

. Crédito: Foto: Jefferson Peixoto/Secom

O projeto Casarões, desenvolvido pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), soma mais de 2,7 mil imóveis mapeados na cidade, principalmente nos centros histórico e antigo, regiões que demandam mais atenção, por abrigarem construções em situação de abandono. Do montante, cerca de 15% possuem risco alto e muito alto para desabamento ou incêndio, segundo números atuais do órgão municipal.

Entre as localidades que registram mais ocorrências estão Pelourinho, Comércio, Santo Antônio, Barbalho, Soledade, Barroquinha, Baixa dos Sapateiros e Saúde. O diagnóstico é feito através de vistorias técnicas, que avaliam os casarões cujas estruturas oferecem algum tipo de ameaça. Na quinta-feira (1º), os técnicos estiveram na Rua 3 de Maio, no Pelourinho, verificando a situação dos imóveis.

Quando situações do tipo são constatadas, a Codesal encaminha relatório a órgãos responsáveis pela manutenção do patrimônio cultural, em casos de imóveis situados em áreas tombadas. “O serviço também envolve notificação junto aos proprietários, para dar ciência do risco e da necessidade das intervenções. A identificação do responsável é feita através da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), ou pelos vizinhos”, explica a subcoordenadora de Áreas de Risco e coordenadora do projeto Casarões, Rita Jane Moraes.

O projeto Casarões teve início em 1994, mas passou por diversas atualizações, ganhando mais amplitude a partir de 2018, logo após a reestruturação da Codesal. Antes, apenas casarões com solicitações através do Sistema de Gestão da Defesa Civil eram vistoriados e cadastrados.

Com a abordagem mais recente, o órgão passou a levantar todos os casarões por logradouros, bem como os inseridos nas poligonais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), ampliando o diagnóstico dos imóveis na capital baiana.