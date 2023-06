Adolescente desaparece após fazer publicação em Mussurunga I

Uma adolescente identificada como Emilly Laiane dos Santos Brito, de 16 anos, está desaparecida desde a segunda-feira (5), quando não voltou para casa após a aula na escola onde estuda, em Cajazeiras X, em Salvador. Emilly mora no mesmo bairro, com seu pai, o maqueiro George Bulhões, 42, e a noiva dele. Leia também: Adolescente desaparecida em Mussurunga I é encontrada pela família

Segundo George, ele e a filha tinham tido uma discussão no domingo (4), mas a situação, aparentemente, já estaria resolvida. "Na segunda-feira pela manhã, eu saí pra trabalhar e deixei ela já se arrumando, pra ir pra o colégio. Só que, quando deu 13h, minha comadre me ligou dizendo que ela não tinha chegado, pra pegar a chave", conta o pai, que pensou que ela poderia estar na casa de algum colega.

"Só que as horas foram passando, e nada. Quando eu cheguei do plantão, no turno da noite, eu saí ligando pra as colegas, que me disseram que ela tinha feito uma postagem numa praça em Mussurunga I, em frente ao Colégio Newton Sucupira", acrescenta. George chegou a ir até o bairro, onde Emilly já tinha estudado. Ela, entretanto, também não estava lá.