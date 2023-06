Briga entre torcedores do Bahia deixa pelo menos um ferido na estação do metrô

Pelo menos uma pessoa saiu ferida durante uma briga entre torcedores do Bahia na Estação Acesso Norte, do metrô de Salvador-Lauro de Freitas. A confusão, que foi registrada por passageiros, aconteceu na noite deste sábado (10), logo após o fim da partida entre Bahia e Cruzeiro, na Arena Fonte Nova. O jogo terminou empatado em 2x2.



Nas imagens, a briga é protagonizada por um casal que está no chão, mas logo outros torcedores do time aparecem e vão em defesa da mulher. Dois agentes da CCR Metrô Bahia chegam na confusão e tentam intervir, mas a briga segue por alguns minutos.