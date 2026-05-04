Cadáver é encontrado dentro de terreno na Barra

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Esther Morais
Publicado em 4 de maio de 2026 às 07:14
Um cadáver ainda sem identificação formal foi encontrado na tarde de domingo (3), na Rua Airosa Galvão, no bairro da Barra, em Salvador.
Segundo a Polícia Militar, equipes da 11ª Companhia Independente (CIPM/Barra) foram acionadas para averiguar a denúncia de uma ossada localizada no interior de um terreno. No local, os agentes confirmaram a ocorrência.
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A área foi isolada para realização da perícia, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para os procedimentos necessários.
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) expediu as guias para remoção e exames periciais. As análises de necropsia devem auxiliar na identificação da vítima e na determinação da causa da morte.