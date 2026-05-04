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Cadáver é encontrado dentro de terreno na Barra

Ossada foi localizada na tarde de domingo (3)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de maio de 2026 às 07:14

Polícia Militar e Civil
Polícia Militar e Civil Crédito: Ascom/PCBA

Um cadáver ainda sem identificação formal foi encontrado na tarde de domingo (3), na Rua Airosa Galvão, no bairro da Barra, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 11ª Companhia Independente (CIPM/Barra) foram acionadas para averiguar a denúncia de uma ossada localizada no interior de um terreno. No local, os agentes confirmaram a ocorrência.

Quanto ganha um policial civil na Bahia? Veja salários atualizados após nova lei

— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA
— Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais recebem vencimento entre R$ 5.237,15 e R$ 6.173,93, com gratificações de até R$ 8.706,37, podendo alcançar R$ 14.880,30. por Divulgação
— Delegados têm vencimento básico entre R$ 6.284,50 e R$ 7.346,25, com gratificações que podem chegar a R$ 7.921,39, totalizando até R$ 15.267,64. por Divulgação
Previsão para junho de 2026: Investigadores, escrivães e peritos técnicos passam a ter vencimento entre R$ 1.944,74 e R$ 2.651,24, com gratificações de até R$ 4.046,29, podendo chegar a R$ 6.697,53. por Divulgação/Polícia Civil
Previsão para junho de 2026: Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais terão vencimento entre R$ 5.374,89 e R$ 6.336,30, com gratificações de até R$ 8.935,35, totalizando até R$ 15.271,65. por Pedro Moraes/Ascom PCBA
Previsão para junho de 2026: Delegados terão vencimento básico entre R$ 6.449,78 e R$ 7.539,46, com gratificações que podem chegar a R$ 8.129,72, alcançando até R$ 15.669,18. por Polícia Civil
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— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA

A área foi isolada para realização da perícia, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para os procedimentos necessários.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) expediu as guias para remoção e exames periciais. As análises de necropsia devem auxiliar na identificação da vítima e na determinação da causa da morte.

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Barra

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