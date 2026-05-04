SALVADOR

Cadáver é encontrado dentro de terreno na Barra

Ossada foi localizada na tarde de domingo (3)

Esther Morais

Publicado em 4 de maio de 2026 às 07:14

Polícia Militar e Civil Crédito: Ascom/PCBA

Um cadáver ainda sem identificação formal foi encontrado na tarde de domingo (3), na Rua Airosa Galvão, no bairro da Barra, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 11ª Companhia Independente (CIPM/Barra) foram acionadas para averiguar a denúncia de uma ossada localizada no interior de um terreno. No local, os agentes confirmaram a ocorrência.

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A área foi isolada para realização da perícia, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para os procedimentos necessários.