Cadelas encontram armas, crack e haxixe escondidos em encomendas nos Correios

Com a ajuda das cadelas Jade, Laika e Sonic, a polícia encontrou duas armas, cocaína, maconha, crack, ecstasy e haxixe que seriam transportados pelos Correios de forma irregular.



O material foi apreendido na manhã desta terça-feira (30), no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas em Simões Filho, durante mais uma fase da Operação Correios, que ocorreu pela segunda vez neste ano, e faz parte de uma parceria contínua com a área de segurança da Empresa de Correios e Telégrafos.