Carro que transportava pacientes do interior pega fogo em Salvador

Um carro da prefeitura de Barrocas pegou fogo na manhã desta terça-feira (30), na BR-324, na altura de Águas Claras, em Salvador. O veículo transportava pacientes para uma revisão médica na capital baiana. Não houve feridos.



Eram quatro passageiros, incluindo um casal de idosos recém-operado. Todos conseguiram sair do veículo.



Uma ambulância da ViaBahia, concessionária responsável pela rodovia, esteve no local e socorrou as vítimas para uma unidade de saúde.