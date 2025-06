ARTE

Casa Cor Bahia 2025 terá galeria de artesanato com peças assinadas por mestres baianos

Acordo inédito prevê venda direta de peças a arquitetos e presença de loja exclusiva do Artesanato da Bahia na edição 2025 da mostra

Yan Inácio

Publicado em 10 de junho de 2025 às 20:33

Arquitetos são apresentados a mestres do artesanato de diversas regiões do estado Crédito: Divulgação

Parceria inédita entre o Programa Artesanato da Bahia e a Casa Cor Bahia foi oficializada nesta terça-feira (10), em encontro na Casa do Artesanato da Bahia, na Barra, que contou ainda com exposição de peças artesanais produzidas por mestres e mestras de diversas regiões do estado.>

A intenção foi que os arquitetos da edição 2025 conhecessem o trabalho dos artistas e selecionassem peças exclusivas para compor seus ambientes. Com a iniciativa, artesãos passam a vender diretamente aos profissionais da Casa da Cor, que antes costumavam expor peças oriundas de loja e sem a assinatura dos seus artistas. >

Outra novidade revelada é a presença, nesta edição da Casa Cor, de uma galeria e loja do Artesanato da Bahia, com exposição e comercialização de peças artesanais de diversas regiões da Bahia durante a mostra, que acontece entre 8 de julho e 7 de setembro de 2025. A presença dos artesãos num evento do porte da Casa Cor marca um avanço na valorização do artesanato como obra de arte e no estreitamento das relações comerciais, valorizando a autoria das obras.>

“Quando você envolve artesãos e artesãs, dos mais simples aos mais sofisticados, e os insere num ambiente refinado como o da Casa Cor, você está criando oportunidades reais para que esses profissionais valorizem seus trabalhos”, afirma Weslen Moreira, diretor da coordenação de fomento ao artesanato da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).>

“Sempre achei que os artistas populares cabiam perfeitamente nos ambientes da arquitetura de luxo para agregar valor com sua arte. O problema é que, muitas vezes, esses artistas eram inseridos de forma muito sutil, de alguma forma velada. Tinha peça sem autoria, sem crédito. Agora eu quero o artista aqui, quero o nome dele aqui. Porque a autoria não é da loja. Vamos trazer esses mestres pro centro da cena, com nome, rosto e história. E hoje, com essa parceria, a gente consagra isso de verdade”, disse Magali Santana, diretora da Casa Cor Bahia.>