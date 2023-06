Chuvas fortes em Salvador causam seis deslizamentos de terra nesta segunda-feira (5)

. Crédito: Foto: Arisson Marinho/CORREIO

O cacau não apenas caiu em Salvador como também trouxe uma prévia do inverno frio que aguarda os baianos a partir do dia 21 de junho. Nesta segunda-feira (5), a capital baiana registrou chuvas fortes que tiveram maiores acumulados em cinco bairros. Conforme o Boletim de Solicitações da Codesal, atualizado às 19h10, seis deslizamentos de terra e três desabamentos parciais de imóveis ocorreram no Centro/Brotas foram computados na cidade nesta segunda-feira (5). Os deslizamentos aconteceram em quatro regiões: Subúrbio/Ilhas: 1; Cabula/Tancredo Neves: 1; Pau da Lima: 1; Liberdade: 3.

Segundo boletim 24 horas informado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) e atualizado às 16h de hoje, a estação pluviométrica de Sussuarana foi a que teve maior índice de chuvas, com 32 milímetros registrados. Em seguida, aparecem as estações pluviométricas de Nova Esperança (30,2mm), Sete de Abril - Bosque Real (30mm), Lapinha (29,2mm) e CAB (29mm).

14 imóveis ficaram alagados na capital, sendo um na região do Subúrbio/Ilhas, oito em Itapuã/Ipitanga, um na Cidade Baixa, dois em Pau da Lima e dois na Liberdade. No total, 25 imóveis estão ameaçados de desabamento em Salvador, estando sete deles localizados na Liberdade. Sob ameaça de deslizamento de terra estão 13 imóveis, estando quatro deles situados na região do Cabula/Tancredo Neves e outros quatro na região de Pau da Lima.

Os acumulados pluviométricos contabilizados em Salvador são devido a um sistema de baixa pressão (cavado) que atuará sobre o Oceano Atlântico intensificando os ventos úmidos e causando chuvas volumosas na cidade. Em maio, esse mesmo sistema de baixa pressão intensificou os ventos úmidos provenientes do oceano Atlântico e frentes frias.

Balanço de chuvas em maio

De acordo com a Codesal, em boletim do balanço parcial da Operação Chuva 2023, divulgado na última quinta-feira (1), ao longo de maio, a estação automática de referência de Ondina – Inmet registrou acumulados pluviométricos de 355,2 mm, aproximadamente 17,5% superior à média climatológica, que é de 302,2 mm. Os maiores acumulados pluviométricos registrados pelas estações monitoradas pelo Cemadec em maio foram: Mussurunga (461,8 mm), Alto do Cabrito (456,0 mm), Capelinha – Vila Picasso (439,8 mm), Monte Serrat (430,1 mm) e Itapuã (409,0 mm).

Entre 01 de março a 31 de maio, a Defesa Civil de Salvador realizou 4.687 vistorias de imóveis e de áreas de risco, sendo 1.941 em maio. As maiores demandas foram sobre ameaças de desabamento: 597 vistorias; avaliação de imóveis alagados: 569; ameaças de deslizamento:357; deslizamentos de terra: 309; infiltrações: 169; e árvores ameaçando cair: 139.

"A Codesal realiza, ao longo do ano, ações preventivas nas áreas de risco da capital baiana. Neste sentido, as vistorias são realizadas diariamente a partir de demandas dos moradores ou de solicitações feitas por meio dos órgãos parceiros da Operação Chuva", explica o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo.

Nesse mesmo período, a Codesal, em parceria com a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), aplicou preventivamente 78.972 m² de lona plástica em 535 locais para impermeabilização preventiva de terrenos de encostas. Já o Setor de Atendimento à Comunidade em Áreas de Risco cadastrou 2.220 famílias para atendimento social na Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

Previsão do tempo nesta semana

De hoje (5) até quinta-feira (8), a previsão é de céu nublado com chuvas fracas a moderadas. Não é descartada a possibilidade de chuvas forte a qualquer hora do dia. Há risco para alagamento e deslizamentos de terra.

Ações preventivas

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) recomenda que, durante o período chuvoso, a população fique atenta às situações de risco causadas pelo mau tempo. É necessário que algumas medidas preventivas sejam tomadas para reduzir o risco de danos materiais e preservar a segurança de todos. Algumas das normas de segurança que podem ser adotadas são as seguintes:

Antes das chuvas:Mantenha telhados e calhas limpos; Remova árvores ou galhos secos que possam vir a cair sobre a sua residência em caso de ventania; Não jogue lixo na rua fora do horário de coleta. Ele pode entupir bueiros e impedir o escoamento da água; Limpe também ralos e drenagens de rede pluvial. Durante as chuvas:No trânsito, evite trafegar em pistas inundadas e alagadas. Pare o carro se a chuva estiver muito forte; Não tente atravessar enxurradas; Não se aproxime de cabos elétricos molhados ou arrebentados; Não permaneça em áreas abertas; Não fique no alto de morros ou no topo de prédios; Nunca se abrigue debaixo de árvores isoladas; Evite lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios; Evite estacionar próximo a árvores ou linhas de energia elétrica; A Codesal também emite alertas para que a população não seja pega de surpresa. Quem quiser acompanhar os informes no seu bairro, basta enviar um SMS para 40199 e informar o número do CEP para receber os boletins de alerta da Defesa Civil. O serviço é gratuito.

As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real através deste site.

Caso seja percebida mudanças no cenário, como escorregamentos de terra, rachaduras e estalos em paredes, postes inclinados, entre outras, a Codesal recomenda que a população entre em contato imediato. Como serviço essencial da Prefeitura de Salvador, a Defesa Civil mantém equipes de plantão 24 horas e atende as demandas da população pelo telefone gratuito 199.