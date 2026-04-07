KISS & FLY

Cobrança, cancela e tempo limite: veja como vai funcionar o sistema de acesso de carros ao Aeroporto de Salvador

Parada rápida terá limite de tempo e poderá gerar cobrança; primeiros meses serão de teste

Carol Neves

Publicado em 7 de abril de 2026 às 12:53

Meio-fio do aeroporto Crédito: Reprodução

Motoristas que utilizam a área de embarque e desembarque do Aeroporto Internacional de Salvador começam a se adaptar, a partir desta quarta-feira (8), ao novo sistema de controle de acesso ao meio-fio do terminal. A operação entra agora em fase de testes e orientação aos condutores, sem cobrança de tarifa durante os meses de abril e maio. A previsão é que a operação definitiva comece em junho. O local está implantando um sistema com cancelas eletrônicas para controlar a permanência de veículos na área de embarque e desembarque.

A mudança faz parte do modelo conhecido como “Kiss & Fly”, já adotado em aeroportos do Brasil e do exterior. A proposta é permitir apenas paradas rápidas na frente do terminal, reduzindo filas e melhorando a circulação de carros na região.

Com o novo sistema, os veículos poderão permanecer gratuitamente por até 10 minutos no meio-fio destinado ao embarque e desembarque. Após esse período, será cobrada uma tarifa adicional para permanência no local.

Entenda a mudança 1 de 10

As regras de acesso ao meio-fio se aplicam a todos os veículos que utilizam a área de embarque e desembarque, incluindo carros particulares, táxis e veículos por aplicativo. Alguns serviços de transporte que possuem credenciamento ou contrato com o aeroporto podem ter áreas específicas ou condições operacionais diferenciadas.

Cobrança será aplicada após 10 minutos de permanência

O meio-fio continuará gratuito dentro do limite de tolerância de 10 minutos para embarque e desembarque. Caso o tempo seja ultrapassado, será aplicada uma tarifa pelo período adicional, quando o sistema entrar em operação definitiva. O valor ainda não foi divulgado.

Motoristas que excederem o tempo poderão realizar o pagamento em guichês próximos às cancelas de saída. Um bolsão foi criado na área para permitir que o procedimento seja feito com mais comodidade.

Quem precisar permanecer por mais tempo ou deixar o veículo sem condutor deverá utilizar o edifício-garagem em frente ao terminal.

Para quem valem as regras

As regras de permanência no meio-fio se aplicam a todos os veículos que utilizam a área de embarque e desembarque. Motoristas por aplicativo também poderão acessar normalmente o local para buscar ou deixar passageiros, respeitando o limite gratuito de 10 minutos em qualquer vaga sinalizada.

Táxis credenciados pelo aeroporto continuam com vagas mantidas na área. Alguns serviços com credenciamento ou contrato específico com o aeroporto podem ter áreas próprias ou condições operacionais diferenciadas.

Veículos de órgãos públicos devidamente identificados, autoridades aeroportuárias e veículos em operação, como ambulâncias, bombeiros e polícia, terão isenção de tarifa.

Ônibus de equipes esportivas também poderão ter acesso prioritário mediante coordenação prévia com a administração do aeroporto.

Pessoas com deficiência podem ter isenção

O tempo de permanência gratuita de até 10 minutos no meio-fio também é considerado suficiente para embarque e desembarque de passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida, segundo a concessionária. Caso esse período seja ultrapassado em função do atendimento ao passageiro, o motorista poderá informar a situação ao operador na cancela de saída, que poderá conceder a isenção da tarifa após verificação.

Em caso de perda do ticket retirado na entrada, o motorista deve procurar o operador na cancela de saída para receber orientação e realizar a liberação do veículo.

Além disso, o motorista pode acessar novamente a área de embarque e desembarque após deixar o local. No entanto, cada novo acesso gera um registro independente no sistema e passa a obedecer novamente às regras de permanência estabelecidas

Objetivo é reduzir congestionamentos

Segundo a concessionária responsável pelo aeroporto, o controle eletrônico foi planejado para organizar o fluxo de veículos na frente do terminal, especialmente nos horários de maior movimento.