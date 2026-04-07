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Cobrança, cancela e tempo limite: veja como vai funcionar o sistema de acesso de carros ao Aeroporto de Salvador

Parada rápida terá limite de tempo e poderá gerar cobrança; primeiros meses serão de teste

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de abril de 2026 às 12:53

Meio-fio do aeroporto
Meio-fio do aeroporto Crédito: Reprodução

Motoristas que utilizam a área de embarque e desembarque do Aeroporto Internacional de Salvador começam a se adaptar, a partir desta quarta-feira (8), ao novo sistema de controle de acesso ao meio-fio do terminal. A operação entra agora em fase de testes e orientação aos condutores, sem cobrança de tarifa durante os meses de abril e maio. A previsão é que a operação definitiva comece em junho. O local está implantando um sistema com cancelas eletrônicas para controlar a permanência de veículos na área de embarque e desembarque.

A mudança faz parte do modelo conhecido como “Kiss & Fly”, já adotado em aeroportos do Brasil e do exterior. A proposta é permitir apenas paradas rápidas na frente do terminal, reduzindo filas e melhorando a circulação de carros na região.

Com o novo sistema, os veículos poderão permanecer gratuitamente por até 10 minutos no meio-fio destinado ao embarque e desembarque. Após esse período, será cobrada uma tarifa adicional para permanência no local.

Entenda a mudança

Sistema de acesso de veículos ao Aeroporto de Salvador vai mudar por Divulgação
Sistema de acesso de veículos ao Aeroporto de Salvador vai mudar por Divulgação
Sistema de acesso de veículos ao Aeroporto de Salvador vai mudar por Divulgação
Sistema de acesso de veículos ao Aeroporto de Salvador vai mudar por Divulgação
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Sistema de acesso de veículos ao Aeroporto de Salvador vai mudar por Divulgação
Sistema de acesso de veículos ao Aeroporto de Salvador vai mudar por Divulgação
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Sistema de acesso de veículos ao Aeroporto de Salvador vai mudar por Divulgação

As regras de acesso ao meio-fio se aplicam a todos os veículos que utilizam a área de embarque e desembarque, incluindo carros particulares, táxis e veículos por aplicativo. Alguns serviços de transporte que possuem credenciamento ou contrato com o aeroporto podem ter áreas específicas ou condições operacionais diferenciadas.

Cobrança será aplicada após 10 minutos de permanência

O meio-fio continuará gratuito dentro do limite de tolerância de 10 minutos para embarque e desembarque. Caso o tempo seja ultrapassado, será aplicada uma tarifa pelo período adicional, quando o sistema entrar em operação definitiva. O valor ainda não foi divulgado.

Motoristas que excederem o tempo poderão realizar o pagamento em guichês próximos às cancelas de saída. Um bolsão foi criado na área para permitir que o procedimento seja feito com mais comodidade.

Quem precisar permanecer por mais tempo ou deixar o veículo sem condutor deverá utilizar o edifício-garagem em frente ao terminal.

Para quem valem as regras

As regras de permanência no meio-fio se aplicam a todos os veículos que utilizam a área de embarque e desembarque. Motoristas por aplicativo também poderão acessar normalmente o local para buscar ou deixar passageiros, respeitando o limite gratuito de 10 minutos em qualquer vaga sinalizada.

Táxis credenciados pelo aeroporto continuam com vagas mantidas na área. Alguns serviços com credenciamento ou contrato específico com o aeroporto podem ter áreas próprias ou condições operacionais diferenciadas.

Veículos de órgãos públicos devidamente identificados, autoridades aeroportuárias e veículos em operação, como ambulâncias, bombeiros e polícia, terão isenção de tarifa.

Ônibus de equipes esportivas também poderão ter acesso prioritário mediante coordenação prévia com a administração do aeroporto.

Pessoas com deficiência podem ter isenção

O tempo de permanência gratuita de até 10 minutos no meio-fio também é considerado suficiente para embarque e desembarque de passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida, segundo a concessionária. Caso esse período seja ultrapassado em função do atendimento ao passageiro, o motorista poderá informar a situação ao operador na cancela de saída, que poderá conceder a isenção da tarifa após verificação.

Em caso de perda do ticket retirado na entrada, o motorista deve procurar o operador na cancela de saída para receber orientação e realizar a liberação do veículo.

Além disso, o motorista pode acessar novamente a área de embarque e desembarque após deixar o local. No entanto, cada novo acesso gera um registro independente no sistema e passa a obedecer novamente às regras de permanência estabelecidas

Objetivo é reduzir congestionamentos

Segundo a concessionária responsável pelo aeroporto, o controle eletrônico foi planejado para organizar o fluxo de veículos na frente do terminal, especialmente nos horários de maior movimento.

Em momentos de pico, a região chega a registrar cerca de 1.100 carros por hora circulando no acesso ao aeroporto, o que contribui para retenções causadas principalmente por paradas prolongadas no meio-fio.

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Aeroporto de Salvador

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