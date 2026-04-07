Cobrança, cancela e tempo limite: veja como vai funcionar o sistema de acesso de carros ao Aeroporto de Salvador

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Carol Neves
Publicado em 7 de abril de 2026 às 12:53
Motoristas que utilizam a área de embarque e desembarque do Aeroporto Internacional de Salvador começam a se adaptar, a partir desta quarta-feira (8), ao novo sistema de controle de acesso ao meio-fio do terminal. A operação entra agora em fase de testes e orientação aos condutores, sem cobrança de tarifa durante os meses de abril e maio. A previsão é que a operação definitiva comece em junho. O local está implantando um sistema com cancelas eletrônicas para controlar a permanência de veículos na área de embarque e desembarque.
A mudança faz parte do modelo conhecido como “Kiss & Fly”, já adotado em aeroportos do Brasil e do exterior. A proposta é permitir apenas paradas rápidas na frente do terminal, reduzindo filas e melhorando a circulação de carros na região.
Com o novo sistema, os veículos poderão permanecer gratuitamente por até 10 minutos no meio-fio destinado ao embarque e desembarque. Após esse período, será cobrada uma tarifa adicional para permanência no local.
Entenda a mudança
As regras de acesso ao meio-fio se aplicam a todos os veículos que utilizam a área de embarque e desembarque, incluindo carros particulares, táxis e veículos por aplicativo. Alguns serviços de transporte que possuem credenciamento ou contrato com o aeroporto podem ter áreas específicas ou condições operacionais diferenciadas.
Cobrança será aplicada após 10 minutos de permanência
O meio-fio continuará gratuito dentro do limite de tolerância de 10 minutos para embarque e desembarque. Caso o tempo seja ultrapassado, será aplicada uma tarifa pelo período adicional, quando o sistema entrar em operação definitiva. O valor ainda não foi divulgado.
Motoristas que excederem o tempo poderão realizar o pagamento em guichês próximos às cancelas de saída. Um bolsão foi criado na área para permitir que o procedimento seja feito com mais comodidade.
Quem precisar permanecer por mais tempo ou deixar o veículo sem condutor deverá utilizar o edifício-garagem em frente ao terminal.
Para quem valem as regras
As regras de permanência no meio-fio se aplicam a todos os veículos que utilizam a área de embarque e desembarque. Motoristas por aplicativo também poderão acessar normalmente o local para buscar ou deixar passageiros, respeitando o limite gratuito de 10 minutos em qualquer vaga sinalizada.
Táxis credenciados pelo aeroporto continuam com vagas mantidas na área. Alguns serviços com credenciamento ou contrato específico com o aeroporto podem ter áreas próprias ou condições operacionais diferenciadas.
Veículos de órgãos públicos devidamente identificados, autoridades aeroportuárias e veículos em operação, como ambulâncias, bombeiros e polícia, terão isenção de tarifa.
Ônibus de equipes esportivas também poderão ter acesso prioritário mediante coordenação prévia com a administração do aeroporto.
Pessoas com deficiência podem ter isenção
O tempo de permanência gratuita de até 10 minutos no meio-fio também é considerado suficiente para embarque e desembarque de passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida, segundo a concessionária. Caso esse período seja ultrapassado em função do atendimento ao passageiro, o motorista poderá informar a situação ao operador na cancela de saída, que poderá conceder a isenção da tarifa após verificação.
Em caso de perda do ticket retirado na entrada, o motorista deve procurar o operador na cancela de saída para receber orientação e realizar a liberação do veículo.
Além disso, o motorista pode acessar novamente a área de embarque e desembarque após deixar o local. No entanto, cada novo acesso gera um registro independente no sistema e passa a obedecer novamente às regras de permanência estabelecidas
Objetivo é reduzir congestionamentos
Segundo a concessionária responsável pelo aeroporto, o controle eletrônico foi planejado para organizar o fluxo de veículos na frente do terminal, especialmente nos horários de maior movimento.
Em momentos de pico, a região chega a registrar cerca de 1.100 carros por hora circulando no acesso ao aeroporto, o que contribui para retenções causadas principalmente por paradas prolongadas no meio-fio.