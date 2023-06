Coletivo promove roda de conversa gratuita para gestantes no MAB

Uma roda de conversa mensal e gratuita para gestantes, familiares e profissionais começa neste sábado (3), com organização do Coletivo Sinergia Doulas. O primeiro encontro será a partir das 14h30, no Museu de Arte da Bahia (MAB).



O tema desta edição será "Como Nasce o Cuidado" e terá participação da pediatra Cláudia Plech, que estará disponível para responder perguntas e dar dicas sobre o cuidado com os recém-nascidos.