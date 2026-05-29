Confira a previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

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Esther Morais
Publicado em 29 de maio de 2026 às 08:22
Os moradores de Salvador devem se preparar para um fim de semana marcado por instabilidade e chuva. A previsão indica precipitações entre sexta-feira (29) e domingo (31), com maior intensidade no sábado, quando o volume acumulado pode ultrapassar os 50 milímetros.
O que fazer durante o temporal?
Nesta sexta-feira (29), o tempo será de sol entre nuvens e chuva passageira ao longo do dia. A temperatura varia entre 21°C e 28°C, com 90% de chance de chuva e volume previsto de 30,1 mm. Apesar da instabilidade, a tendência é de tempo mais firme durante a noite.
No sábado (30), a previsão é de chuva persistente durante todo o dia e também à noite. Os termômetros devem oscilar entre 22°C e 27°C. A chance de chuva chega a 97%, com acumulado previsto de 50,1 mm, o maior do fim de semana.
Já no domingo (31), o sol volta a aparecer entre nuvens, mas ainda há previsão de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 24°C e 26°C, com 97% de probabilidade de chuva e volume estimado em 15,1 mm.
A umidade do ar deve permanecer elevada durante todo o período, variando entre 88% e 92%. A combinação entre calor, ventos úmidos vindos do oceano e áreas de instabilidade favorece a ocorrência de chuvas frequentes na capital baiana.