CHUVA OU SOL?

Confira a previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

Capital baiana deve ter chuva nos três dias, com alerta para volumes mais intensos no sábado

Esther Morais

Publicado em 29 de maio de 2026 às 08:22

Confira a previsão do tempo para Salvador neste fim de semana Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Os moradores de Salvador devem se preparar para um fim de semana marcado por instabilidade e chuva. A previsão indica precipitações entre sexta-feira (29) e domingo (31), com maior intensidade no sábado, quando o volume acumulado pode ultrapassar os 50 milímetros.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Nesta sexta-feira (29), o tempo será de sol entre nuvens e chuva passageira ao longo do dia. A temperatura varia entre 21°C e 28°C, com 90% de chance de chuva e volume previsto de 30,1 mm. Apesar da instabilidade, a tendência é de tempo mais firme durante a noite.

No sábado (30), a previsão é de chuva persistente durante todo o dia e também à noite. Os termômetros devem oscilar entre 22°C e 27°C. A chance de chuva chega a 97%, com acumulado previsto de 50,1 mm, o maior do fim de semana.

Já no domingo (31), o sol volta a aparecer entre nuvens, mas ainda há previsão de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 24°C e 26°C, com 97% de probabilidade de chuva e volume estimado em 15,1 mm.