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Conheça o perfil dos três novos secretários municipais de Salvador

As mudanças na administração municipal foram anunciadas pelo prefeito Bruno Reis, nesta terça-feira (31)

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 31 de março de 2026 às 12:47

Conheça o perfil dos três novos secretários municipais de Salvador
Conheça o perfil dos três novos secretários municipais de Salvador Crédito: Betto Jr./Secom PMS

O prefeito Bruno Reis anunciou mudanças nas secretarias municipais de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), de Governo (Segov) e de Relações Institucionais e Particular, durante cerimônia no Palácio Thomé de Souza, nesta terça-feira (31). Na Seinfra, o secretário Luiz Carlos de Souza deixa o posto e será substituído pelo vereador Júlio Santos, que se licencia do mandato na Câmara Municipal. Na Segov, o atual titular da pasta, Cacá Leão, será substituído pelo deputado federal João Leão, que também irá se licenciar. Já na Secretaria Particular do prefeito, Igor Dominguez será substituído pelo deputado federal Alex Santana.

O mais experiente deles é o deputado federal João Leão, 80 anos, que vai se licenciar da Câmara dos Deputados. Leão já foi prefeito de Lauro de Freitas, vice-governador do Estado, secretário em diversas pastas estaduais e, em Salvador, já foi Chefe da Casa Civil do Município. É formado em Agronomia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Conheça o perfil dos três novos secretários municipais de Salvador

Conheça o perfil dos três novos secretários municipais de Salvador por Betto Jr./ Secom PMS
Conheça o perfil dos três novos secretários municipais de Salvador por Betto Jr./ Secom PMS
Conheça o perfil dos três novos secretários municipais de Salvador por Betto Jr./ Secom PMS
Conheça o perfil dos três novos secretários municipais de Salvador por Betto Jr./Secom PMS
Mudança no secretariado: Bruno Reis anuncia mudanças em três pastas por Betto Jr. /Secom PMS
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Conheça o perfil dos três novos secretários municipais de Salvador por Betto Jr./ Secom PMS

“Essa é a segunda vez que passo pela prefeitura de Salvador, tive a honra de ser chefe da Casa Civil, há 20 anos. Tenho grandes amigos no município. O bom andamento desta cidade nos diz que Bruno Reis está dando certo e precisamos transmitir isso para o governo da Bahia. Sou um colaborador que quer ajudar, que quer fazer e que veio para somar”, afirmou.

Já o deputado federal Alex Santana assumirá o comando da Secretaria de Relações Institucionais e Particular do Prefeito. Ele tem 53 anos e está no segundo mandato de deputado federal. “Eu conheci Bruno em 2016, quando disputei a eleição e fiquei na segunda suplência. De lá para cá, criamos uma relação muito próxima e de admiração pelo trabalho dele, e os desafios que ele enfrentou. Assumir essa pasta é um desafio, mas sou alguém que tem força de vontade muito grande e com quem se pode contar”, afirmou.

O terceiro nome anunciado é do vereador Júlio Santos, que assume a Seinfra. Essa será a segunda vez que Júlio assume a pasta substituindo Luiz Carlos. Ele comandou a Seinfra, em 2022, durante o primeiro mandato como vereador. Júlio Santos tem 51 anos e é formado em gestão pública.

“Agradeço o voto de confiança e por mais uma vez estar à frente de uma pasta de grande relevância como é a Seinfra. A gente sabe que Salvador é uma cidade que precisa muito da atenção de toda a infraestrutura, e o trabalho que tem sido feito leva em consideração esse olhar e atenção. Será mais um desafio, mas a pasta será bem representada”, disse.

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