CRIME

Dupla armada faz mulher refém no Planeta dos Macacos, em Salvador

Bope foi ao local conduzir negociação, mas os dois se renderam antes da chegada

Carol Neves

Publicado em 14 de abril de 2026 às 08:51

Material apreendido com suspeitos Crédito: Divulgação

Uma mulher que estava sendo mantida refém foi resgatada por policiais militares na noite de segunda-feira (14), durante uma ocorrência registrada na localidade conhecida como Planeta dos Macacos, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Dois suspeitos armados foram presos.

De acordo com a ação da Rondesp Atlântico, as equipes realizavam patrulhamento na Travessa Bom Jesus da Lapa quando receberam informações dos moradores sobre a presença de homens armados envolvidos com tráfico de drogas na região.

Ao chegarem ao ponto indicado, os policiais avistaram vários suspeitos, que fugiram ao perceber a aproximação das equipes. Durante a intervenção, foi identificado que uma mulher estava sendo mantida como refém, o que levou os agentes a iniciarem imediatamente o protocolo de gerenciamento de crise, com técnicas de negociação. O Bope foi acionado para reforçar a ocorrência.

Ainda durante as negociações iniciais conduzidas pelos primeiros policiais no local, os suspeitos decidiram se entregar antes da chegada da equipe especializada e liberaram a vítima sem ferimentos.

Na operação, os militares apreenderam uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, um carregador alongado, 25 munições, pedras de crack, pinos de cocaína, dinheiro em espécie, uma balança de precisão e outros materiais associados ao tráfico de drogas.