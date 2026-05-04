Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em dúvida do presente? Salvador tem brunch, show em shopping e até passeio no mar pra salvar o Dia das Mães

Do café da manhã pronto à experiência na Baía de Todos-os-Santos, confira opções para um domingo especial — e sem cara de improviso

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 4 de maio de 2026 às 07:00

Dia das Mães: Confira cardápio de opções que vai muito além do almoço de última hora e do presente comprado correndo
Dia das Mães: confira cardápio de opções que vai muito além do almoço de última hora e do presente comprado correndo Crédito: Divulgação

Se você faz parte do time que todo ano promete “dessa vez vou me organizar antes”, esse é o seu momento: hoje ainda é segunda-feira (4) e ainda faltam seis dias para o Dia das Mães — e Salvador já tem um cardápio de opções que vai muito além do almoço de última hora e do presente comprado correndo.

Para quem quer começar pelo básico bem feito, o café da manhã ganhou status de presente. A Jeanne Garcia Confeitaria aposta em cestas caprichadas, com croissant, doces, café especial e até flores — uma versão elegante do clássico “acordar com surpresa”. As encomendas podem ser realizadas até sexta-feira (8), mediante disponibilidade. Também há a opção de brunch na loja, ideal pra quem prefere transformar a data em experiência fora de casa. Mais informações em @jeannegarciaconfeitaria.

Se a ideia envolve presente com propósito (e ar-condicionado), os shoppings entram no roteiro. No Shopping Barra, a campanha da data mistura consumo e solidariedade, com louças inspiradas em Santa Dulce dos Pobres. Quem realizar compras no shopping, terá a oportunidade de adquirir louças exclusivas estampadas com uma frase eternizada por Santa Dulce: “Sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém”.

Os clientes podem aderir à campanha exclusiva, que beneficia as Obras Sociais Irmã Dulce, a partir da troca de R$ 700 em cupons fiscais em compras e mais R$ 15 pela peça colecionável exclusiva,

Já o Salvador Norte Shopping aposta no combo “comprou, ganhou”, com direito a canga estilosa e programação musical. A partir de R$ 500 em compras é possível trocar as notas fiscais por uma canga pareô com ilustração exclusiva. No domingo das Mães (10), às 15h, o cantor Danniel Vieira agita a Praça de Alimentação com muito forró, tornando a data ainda mais especial. No dia 16, às 18h, é a vez do show com Pagode do Thiago.

Dia das Mães: Confira cardápio de opções que vai muito além do almoço de última hora e do presente comprado correndo

Quer sair do óbvio? A Praia da Preguiça recebe uma experiência de canoa havaiana com direito a mergulho e visual da Baía de Todos-os-Santos. por Divulgação
No Parque Shopping Bahia, a troca de compras por kit da L’Occitane au Brésil é aquele clássico que dificilmente decepciona: autocuidado sempre funciona por Divulgação
Já no Salvador Norte Shopping, dá pra garantir uma canga estilosa a partir de compras e ainda aproveitar música ao vivo no domingo por Divulgação
Se a ideia é começar o dia bem — e sem louça — as cestas da Jeanne Garcia Confeitaria são praticamente um “café da manhã pronto” com clima afetivo. por Divulgação
1 de 4
Quer sair do óbvio? A Praia da Preguiça recebe uma experiência de canoa havaiana com direito a mergulho e visual da Baía de Todos-os-Santos. por Divulgação

Para quem prefere não arriscar, o Parque Shopping Bahia oferece kits de autocuidado da L’Occitane au Brésil — aquele tipo de presente que dificilmente fica encostado. Clientes que acumularem a partir de R$ 400 em compras ganham um kit da L’Occitane au Brésil com itens de autocuidado, disponível um por CPF.

Agora, se a missão é fugir do óbvio, dá pra trocar o embrulho por memória: na Praia da Preguiça, experiências no mar com canoa havaiana prometem um Dia das Mães com vista para a Baía de Todos-os-Santos — e zero cara de “mais do mesmo”. O agendamento no clube de canoagem Kaiaulu Va’a já está disponível no local ou pelo número (71) 9 8419-6372.

A lógica é simples: deixar pra última hora até funciona, mas custa mais caro (em tempo, dinheiro e paciência). Com uma semana de antecedência, dá pra escolher melhor — e garantir que o presente não seja só uma obrigação, mas um acerto.

Tags:

Comércio Mãe Experiência dia das Mães

Mais recentes

Imagem - Cadáver é encontrado dentro de terreno na Barra

Cadáver é encontrado dentro de terreno na Barra
Imagem - Menina de três anos morre afogada no interior da Bahia

Menina de três anos morre afogada no interior da Bahia
Imagem - Tem lagosta no prato — mas tem limite: veja o que muda na pesca do crustáceo em 2026

Tem lagosta no prato — mas tem limite: veja o que muda na pesca do crustáceo em 2026