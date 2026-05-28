ARTE

Espetáculo 'Infância' volta aos palcos de Salvador neste fim de semana

Montagem da Hora da Criança celebra o universo infantil com música, brincadeiras e folclore brasileiro

Esther Morais

Publicado em 28 de maio de 2026 às 11:20

Espetáculo 'Infância' volta aos palcos de Salvador neste fim de semana Crédito: Natanael Kiss

A Hora da Criança apresenta neste fim de semana, em Salvador, o espetáculo “Infância”, montagem que transforma em poesia cênica as vivências da criança e o folclore infantil brasileiro. As apresentações acontecem no Teatro Hora da Criança no sábado (30), às 16h, e no domingo (31), às 10h.

No formato de revista teatral, o espetáculo reúne quadros independentes inspirados na cultura da brincadeira e nas memórias da infância, propondo uma reflexão sobre o direito de brincar, imaginar e conviver.

A montagem conta com músicas originais assinadas por Adroaldo Ribeiro Costa e pelo maestro Agenor Gomes, além de incluir trechos clássicos dos estúdios Disney, como a “Ária de Branca de Neve” e a “Marcha dos Sete Anões”.

A versão de 2026 chega renovada, com novas coreografias, soluções cênicas inéditas e um olhar contemporâneo sobre o brincar, mantendo a essência lúdica e afetiva da obra.

Fundada em 1943, a Hora da Criança atua há mais de 80 anos na área de arte-educação, promovendo atividades culturais voltadas ao desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens.

Serviço

Espetáculo “Infância”

Teatro Hora da Criança — Avenida Juracy Magalhães Júnior, s/n, Rio Vermelho

30 de maio, às 16h, e 31 de maio, às 10h

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)