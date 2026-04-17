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Ex-PM suspeito de liderar milícia é morto a tiros na Pituba

Homem resistiu a mandado de prisão e entrou em confronto com a polícia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de abril de 2026 às 08:05

Ex-PM suspeito de liderar milícia é morto a tiros na Pituba
Ex-PM suspeito de liderar milícia é morto a tiros na Pituba Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um ex-policial militar suspeito de chefiar uma milícia morreu na manhã desta sexta-feira (17), no bairro da Pituba, em Salvador. As informações são da TV Bahia.

O homem foi identificado como Uibira de Cerqueira Barbosa, de 41 anos. Ele era alvo de mandado de prisão e suspeito de envolvimento em crimes como extorsão mediante sequestro e homicídios.

Ex-PM suspeito de liderar milícia é morto a tiros na Pituba

Ex-PM suspeito de liderar milícia é morto a tiros; caso ocorreu na Pituba por Reprodução / Redes sociais
Ex-PM suspeito de liderar milícia é morto a tiros; caso ocorreu na Pituba por Reprodução / TV Bahia
Ex-PM suspeito de liderar milícia é morto a tiros; caso ocorreu na Pituba por Reprodução / TV Bahia
Ex-PM suspeito de liderar milícia é morto a tiros; caso ocorreu na Pituba por Reprodução / TV Bahia
Ex-PM suspeito de liderar milícia é morto a tiros na Pituba por Reprodução / Redes sociais
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Ex-PM suspeito de liderar milícia é morto a tiros; caso ocorreu na Pituba por Reprodução / Redes sociais

Durante o cumprimento da ordem judicial, Uibira teria reagido à abordagem e houve troca de tiros. Ele foi baleado, socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito possuía dois mandados de prisão em aberto por extorsão mediante sequestro e era apontado como líder de um grupo criminoso com atuação na região.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e Civil para ter mais detalhes da ocorrência e aguarda retorno.

Tags:

Polícia

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