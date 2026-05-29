Expansão do metrô em Salvador tem novo avanço; veja o que foi liberado

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Esther Morais
Publicado em 29 de maio de 2026 às 10:42
A expansão do metrô de Salvador em direção ao Campo Grande avançou mais uma etapa. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) publicou no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (29) uma licença ambiental relacionada ao Tramo IV da Linha 1 do Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas.
A autorização foi concedida à Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) e permite alterações locacionais, geométricas e executivas no projeto. A licença tem validade até 3 de janeiro de 2031.
De acordo com a portaria, a liberação contempla a implantação da futura Estação Campo Grande, além de estruturas auxiliares subterrâneas, canteiros de obras, usinas de concreto, áreas de apoio e intervenções urbanísticas e paisagísticas previstas no projeto.
Na mesma edição do Diário Oficial, o Inema também autorizou a supressão de vegetação nativa e o manejo de fauna em uma área de Narandiba destinada à implantação da Subestação Primária de Narandiba, estrutura que fará parte do Tramo IV do sistema.
As autorizações foram concedidas mediante o cumprimento das condicionantes ambientais estabelecidas pelo órgão estadual.