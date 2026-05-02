SALVADOR

Fechada há anos, Ladeira da Misericórdia será reaberta em 2027 e ganha visitas guiadas

As visitas integram o Circuito Lina, projeto do Pivô Salvador em parceria com a Prefeitura

Alô Alô Bahia

Publicado em 2 de maio de 2026 às 20:32

Ladeira da Misericórdia vai receber visitas guiadas Crédito: Patrícia Almeida

Fechada há anos, a Ladeira da Misericórdia, no Centro Histórico de Salvador, já tem previsão de reabertura: 2027, de acordo com informações exclusivas do Alô Alô Bahia. Enquanto o acesso não é liberado ao público geral, o espaço vem sendo reativado por meio de visitas guiadas gratuitas que apresentam a história e a importância de um dos trechos mais emblemáticos da cidade.

As visitas integram o Circuito Lina, projeto do Pivô Salvador em parceria com a Prefeitura, que realizou, na última quarta-feira (29), sua segunda edição. A proposta é justamente aproximar a população do conjunto arquitetônico durante o processo de requalificação, que inclui o Espaço Coaty e edificações históricas do entorno.

Ladeira da Misericórdia tem visita guiada no Circuito Lina 1 de 5

O percurso tem cerca de duas horas de duração. Começa na Praça Thomé de Souza, em frente à Câmara Municipal, segue pela Rua Chile e desce pela Ladeira da Misericórdia até o Coaty, complexo projetado na década de 1980 por Lina Bo Bardi e João Filgueiras Lima, o Lelé. Durante o trajeto, os participantes acompanham contextualizações conduzidas pelo arquiteto e pesquisador Dilton de Almeida, professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

A terceira edição da visita guiada já está confirmada para este mês de maio, com data ainda a ser divulgada no Instagram do Pivô Salvador. As atividades são gratuitas e contam com vagas limitadas, mediante inscrição prévia online.

Reabertura e requalificação

A reabertura da Ladeira da Misericórdia está prevista para o primeiro semestre de 2027, quando o conjunto requalificado deve passar a funcionar como um espaço de cultura e convivência. A proposta inclui a realização de ativações culturais, exposições e residências artísticas, sob gestão do Pivô, associação cultural sem fins lucrativos que atua na cidade desde 2023.

História

A Ladeira da Misericórdia é uma das mais antigas do Brasil, com origem no século XVI, e foi durante muito tempo uma das principais ligações entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Ao longo dos anos, o espaço entrou em desuso, especialmente após a construção da Ladeira da Montanha, inaugurada em 1885, passando a concentrar o fluxo entre as duas partes da cidad

Na década de 1980, um projeto de revitalização liderado por Lina Bo Bardi, com participação de Marcelo Ferraz, Marcelo Suzuki e Lelé, chegou a ser implementado, mas nunca foi plenamente incorporado ao cotidiano da população. Mesmo com a conclusão do conjunto em 1990, o espaço permaneceu subutilizado. Entre 1998 e 2008, o restaurante Zanzibar ocupou o Coaty. Desde então, o complexo enfrenta períodos de abandono.

O local foi fechado para o público geral durante a gestão do prefeito João Henrique (2005-2012), embora não haja registro público preciso da data. Após o fechamento, a área teve poucas ativações pontuais, como uma intervenção artística realizada em 2019.