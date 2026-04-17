CRIME EM SALVADOR

Filho mata mãe a facadas depois de briga e é linchado por moradores no Pau Miúdo

Os dois brigaram porque filho queria vender a casa para pagar dívida

Carol Neves

Publicado em 17 de abril de 2026 às 13:44

Maria Aparecida e Diego Andrade Crédito: Reprodução

Uma discussão dentro de casa terminou com uma mulher morta a facadas pelo próprio filho, que depois foi linchado por moradores na noite de quinta-feira (16), no bairro do Pau Miúdo, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na residência da família, localizada na Rua 4 de Setembro, nas proximidades da Avenida Barros Reis.

A vítima foi identificada como Maria Aparecida dos Santos, de 58 anos. Segundo relatos de vizinhos à TV Bahia, ela teria sido atacada pelo filho, Diego Santos Andrade, de 33 anos, após um desentendimento relacionado à venda do imóvel da família, que ele pretendia usar para pagar uma dívida.

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Durante a agressão, a filha adolescente de Maria Aparecida tentou defender a mãe e também acabou ferida. Ela conseguiu escapar pelos fundos do apartamento e pedir ajuda. A jovem foi levada para o Hospital Ernesto Simões e permanece internada.

Após o ataque, Diego tentou fugir, mas foi alcançado por moradores na Rua Guabiroba, a poucos metros do local. Ele foi linchado e encontrado morto, com marcas de disparos de arma de fogo.

Maria Aparecida trabalhava como merendeira em uma escola de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Já o suspeito atuava como entregador por aplicativo.