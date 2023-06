Forró raiz: banda Sextando se apresenta na Associação Jazz na Avenida

O clima junino vai tomar conta da Associação Jazz na Avenida (JNA) nesta quinta-feira (15), às 19h. O espaço, que fica em Armação, receberá um show da banda Sextando. O couvert artístico custa R$ 15 para o público geral e R$ 10 para associados da JNA.



A banda é formada por músicos nordestinos e toca o forró mais tradicional. "Também tocamos um pouco da variedade universitária, com músicas de bandas como Falamansa e Mastruz com Leite. Mas o foco e a maioria do repertório é o estilo pé de serra", conta o baixista da banda, Luís Santiago.